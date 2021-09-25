Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde '81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kurulmasının hedeflendiği proje kapsamında Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen canlı bağlantı ile açıldı.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' kuruluyor. Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kurulması yönünde çalışmaların gerçekleştirildiği proje kapsamında gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen bireyler olmaları hedefleniyor.



27 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışı canlı bağlantı ile yapıldı

Aralarında Aydın'ında bulunduğu 27 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Aydın'da Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılış kurdelesini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Buğdaycı ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan gençlik merkezi gönüllü gençleri ile birlikte kesti.



Sınavda başarılı olan gençler ücretsiz yararlanacak

Aydın'da Deneyap Atölyesi'nden yararlanmak isteyen 5'inci, 6'ıncı, 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencileri 1131 Ekim tarihleri arasında esınava tabi tutulacak. 15 matematik, 15 fen, 6 algoritma, 4 güncel bilgiler olmak üzere toplamda 40 sorunun sorulacağı sınavda başarılı olan öğrenciler daha sonra uygulamalı sınava alınacak. Esınavın yüzde 70'i, uygulamalı sınavın da yüzde 30'undan başarılı olan 5 ve 6'ıncı sınıf öğrencilerinden 100 kişi, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerinden 60 kişi olmak üzere toplamda 160 genç 2 yıl boyunca Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Atölyesi'nden ücretsiz olarak yararlanabilecek.



Aydın'daki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere proje paydaşlarına teşekkür eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bilim ve teknolojinin gelişimi ve gençlere bu konuda rehberlik yapacak Deneyap Teknoloji Atölyelerinden bir tanesi de Aydın'da oluşturuldu. Gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak bu atölyenin oluşumunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TÜBİTAK' ve T3 Vakfı’na teşekkür ediyorum" diye konuşarak gençleri Aydın Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne beklediklerini kaydetti.

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