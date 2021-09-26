Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü Babalarının ateşe verdiği evden canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına hakim olamadı Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri canlarını zor kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü Babalarının ateşe verdiği evden canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına hakim olamadı Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri canlarını zor kurtardı

İHA

Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü Babalarının ateşe verdiği evden canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına hakim olamadı Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri canlarını zor kurtardı

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yardımları ile canlarını kurtarırken, öfkeli baba polis tarafından gözaltına alındı.
Olay gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı’nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahkiye etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.
Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.
Gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak yanan evlerini izlediler
Herkesi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi ...
Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Aydın'da ev yangını korkuttu
Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
YEREL HABERLER Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta ...
Didim Sanat Sokağı düzenlenen tören ile açıldı
YEREL HABERLER Didim Sanat Sokağı düzenlenen tören ile açıldı
Aydın’da 16 asırlık pestile yeni tat eklendi
YEREL HABERLER Aydın’da 16 asırlık pestile yeni tat eklendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi sanat kurslarının kayıtları başladı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi sanat kurslarının ...
Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı
YEREL HABERLER Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı
Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden ...
İncir hırsızı uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı
YEREL HABERLER İncir hırsızı uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı
Aydın, vaka sayısının en az arttığı 2. İl oldu
YEREL HABERLER Aydın, vaka sayısının en az arttığı 2. İl oldu
Aydın’da vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayısı arttı
TKB'den Kuşadası Belediyesi’ne “Başarı” Ödülü
YEREL HABERLER TKB'den Kuşadası Belediyesi’ne “Başarı” Ödülü
Aydın ASKF Başkanı Kaplan, Başkan Günel ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın ASKF Başkanı Kaplan, Başkan Günel ile görüştü
Yeni mezun mühendisler OKT Trailer ile geleceğe hazır
YEREL HABERLER Yeni mezun mühendisler OKT Trailer ile geleceğe hazır
Rektör Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ağırladı
Efeler Belediyesi, yol çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, yol çalışmalarına hız verdi
Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
ADÜ Ziraat Fakültesi, 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi'ni gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi, 14. Ulusal Tarım Ekonomisi ...
GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor
YEREL HABERLER GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney ...
Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde ...
Aydınlı voleybolculardan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Aydınlı voleybolculardan Çerçioğlu'na ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.