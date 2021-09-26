Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan azılı hırsız son işinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Arslanlı Mahallesi’nde bulunan bir zeytinyağı işletmesinden kaynak makinesi ve spiral çalındı.Nazilli Polisi olay sonrası izlediği kamera kayıtlarından Nazillide birçok hırsızlık olayına karışan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.E. isimli şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Ş.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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