Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi

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KUŞADASI, (DHA) - PROFESYONEL lige 20 yıl sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu korudu. Sezona 52 Orduspor beraberliğiyle başladıktan sonra dün Çarşambaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 3'te 3 yapan Kuşadası, 4 haftayı 10 puanla zirvede geçti. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımını tebrik ederek, lig ve kupada yükselişlerini sürdürmek istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2021-09-26 12:27:56



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