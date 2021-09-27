Efeler Mesleki Eğitim Merkezi, 'Erasmus +KA105 Sen de Yapabilirsin' projesi başladı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan 20201TR01KA105084218 nolu Erasmus+ Gençlik Programı Gençlik değişimleri projesi olan 'You can too' isimli proje Türkiye ve Romanya’dan 25 gencin katılımı ile uygulandı.
Kişisel becerilerin geliştirilmesi amacıyla planlanan faaliyetler doğrultusunda Efeler Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile Romanyalı katılımcılar, otomobil lastiği değiştirme, elektrik priz değiştirilmesi, fön çekimi, küçük ev içi tamiratlar, yemek yapımı ve benzeri uygulamalar yaptı. Proje faaliyetleri ve planları içinde Aydın'ın tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenlendi. Efeler Mesleki Eğitim Merkezi gençlik projesi ile birlikte bir personel hareketliği bir de mesleki eğitim staj hareketliliği projesi hibe hak almaya kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.