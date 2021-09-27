Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir yarışması düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir yarışması düzenledi

İHA

Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir yarışması düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan Cumhuriyet temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Dereceye giren katılımcılara tablet, bisiklet ve akıllı saat verilecek.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesi, bu yıl da tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in genç kuşaklar tarafından daha iyi kavranması ve bu güçlü geçmişi eserleriyle anmalarını sağlamak için; Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet temalı bir yarışma düzenleniyor. Aydın’da öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, Cumhuriyet temalı resim, şiir ve kompozisyon eserleri ile yarışacaklar.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet’in ilanı ile çağdaş ve geleceğe umutla bakabilen nesillerin yetiştiğine dikkat çekerek, gençlerin Cumhuriyeti ve onun değerlerini daima ileri taşıyacağını belirtti. Başkan Çerçioğlu gençlerin özgün eserler ortaya çıkartacaklarına inandığını belirterek tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti.
Yarışma ödülleri şöyle oluştu; Lise Kompozisyon Kategorisi; En İyi İlk 4 kişiye Notebook, Sonraki 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 10 kişiye Akıllı Saat. Ortaokul Şiir Kategorisi; En İyi İlk 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 15 kişiye Kırtasiye Seti ve Okul Çantası. İlkokul Resim Kategorisi; En İyi İlk 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 15 kişiye Kırtasiye Seti ve Okul Çantası.
Vatandaşlar katılım koşulları ve yarışma için detaylı bilgiye https://aydin.bel.tr/detail/9835/tcaydinbuyuksehirbelediyesicumhuriyettemaliresimsiirvekompozisyonyarismasi linki üzerinden ve 444 40 09/Dahili: 12631284 numaralı hatlardan ulaşabilecek.
Katılımcıların eserlerini 26 Ekim 2021 Salı günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargo yoluyla ulaştırmaları ya da elden teslim etmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek ...
Bu pazarda yok yok Bit Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Bu pazarda yok yok Bit Pazarı'na vatandaşlar yoğun ...
Nazilli Belediyesi’nden temizlik atağı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden temizlik atağı
Efeler Mesleki Eğitim Merkezi, 'Erasmus +KA105 Sen de Yapabilirsin' projesi başladı
YEREL HABERLER Efeler Mesleki Eğitim Merkezi, 'Erasmus +KA105 Sen de ...
Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor
YEREL HABERLER Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor
Teknofest’te Nazilli damgası
YEREL HABERLER Teknofest’te Nazilli damgası
Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sabahattin Ali’nin ismi Kuşadası’nda yaşıyor
YEREL HABERLER Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sabahattin Ali’nin ...
İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı
YEREL HABERLER İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı
Nazilli’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler
YEREL HABERLER Nazilli’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ...
Ailesi uykudayken evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Ailesi uykudayken evi ateşe verdi
Didim 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest 2021 başladı 
YEREL HABERLER Didim 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest 2021 başladı 
Didimli çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Didimli çocuklar doyasıya eğlendi
Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi
Azılı hırsız son işinde yakalandı
YEREL HABERLER Azılı hırsız son işinde yakalandı
Didim Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER Didim Bisiklet Festivali başladı
Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü Babalarının ateşe verdiği evden canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına hakim olamadı Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri canlarını zor kurtardı
YEREL HABERLER Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa ...
Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi ...
Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Aydın'da ev yangını korkuttu
Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
YEREL HABERLER Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta ...
Didim Sanat Sokağı düzenlenen tören ile açıldı
YEREL HABERLER Didim Sanat Sokağı düzenlenen tören ile açıldı
Aydın’da 16 asırlık pestile yeni tat eklendi
YEREL HABERLER Aydın’da 16 asırlık pestile yeni tat eklendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.