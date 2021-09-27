Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir yarışması düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan Cumhuriyet temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Dereceye giren katılımcılara tablet, bisiklet ve akıllı saat verilecek.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesi, bu yıl da tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in genç kuşaklar tarafından daha iyi kavranması ve bu güçlü geçmişi eserleriyle anmalarını sağlamak için; Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet temalı bir yarışma düzenleniyor. Aydın’da öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, Cumhuriyet temalı resim, şiir ve kompozisyon eserleri ile yarışacaklar.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet’in ilanı ile çağdaş ve geleceğe umutla bakabilen nesillerin yetiştiğine dikkat çekerek, gençlerin Cumhuriyeti ve onun değerlerini daima ileri taşıyacağını belirtti. Başkan Çerçioğlu gençlerin özgün eserler ortaya çıkartacaklarına inandığını belirterek tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti.

Yarışma ödülleri şöyle oluştu; Lise Kompozisyon Kategorisi; En İyi İlk 4 kişiye Notebook, Sonraki 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 10 kişiye Akıllı Saat. Ortaokul Şiir Kategorisi; En İyi İlk 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 15 kişiye Kırtasiye Seti ve Okul Çantası. İlkokul Resim Kategorisi; En İyi İlk 10 kişiye Bisiklet, Sonraki 15 kişiye Kırtasiye Seti ve Okul Çantası.

Vatandaşlar katılım koşulları ve yarışma için detaylı bilgiye https://aydin.bel.tr/detail/9835/tcaydinbuyuksehirbelediyesicumhuriyettemaliresimsiirvekompozisyonyarismasi linki üzerinden ve 444 40 09/Dahili: 12631284 numaralı hatlardan ulaşabilecek.

Katılımcıların eserlerini 26 Ekim 2021 Salı günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/Aydın adresine kargo yoluyla ulaştırmaları ya da elden teslim etmeleri gerekiyor.

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