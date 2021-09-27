Deve sütü Dünya’ya açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deve sütü Dünya’ya açılacak

İHA

Deve sütü Dünya’ya açılacak

Aydın’da deveciliğin yaygın olduğu ilçelerden olan İncirliova’da “Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesini ve Tüketimini Artırma” projesi kapsamında devecilere eğitim verildi.

Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketimini Artırma Projesi kapsamında İncirliova Belediyesi koordinesinde ikisi yurtdışından olmak üzere toplam 15 deve yetiştiricisine eğitim verildi. İspanya merkezli başlatılan deve sütü projesi kapsamında proje ortağı 7 ülkeden biri olan Türkiye’yi ise Aydın’ın İncirliova ilçesi temsil ediyor. İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında Fransız Bernard Faye ve Kazak Gaukhar Konuspayeva tarafından develerden süt üretimi, sağım, develerin beslenmesi ve deve hastalıkları gibi konularda deve yetiştiricilerine yönelik bir eğitim verildi. Proje ile birlikte Aydın’ın ve Türkiye’nin deve sütü ve deve üretimi konusunda öncü olacağını ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ülke genelinde deve çiftliklerinin de artmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplantının ardından proje ile ilgili bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, projenin önemine dikkat çekerek “Deve Sütü Projesi’nin merkezi İspanya, Türkiye adına da Aydın İncirliova var. Normalde geçen sene yapılacaktı bu eğitimler fakat pandemi sebebiyle ertelendi. Bu projede 7 ülke bulunuyor. 14 ortağımız var Avrupa’da. Müslüman ülke olarak Cezayir ve biz varız, Avrupa dışında. Kanarya Adaları, İtalya, Fransa, Almanya, Yugoslavya, İspanya olmak üzere 7 ülke projenin içinde. Deve sütünün Avrupa olmadığını, deve sütünün Avrupa’da çoğalması için büyük çiftlikler kurulmuş. Böyle bir çalışma var. Herhalde bundan 3040 yıl sonra küresel ısınmadan dolayı belki hayvancılığın biteceğini, deve sütünün o günlerde ihtiyaç olacağını düşünüyorlar. Öyle bir çalışmaları var. Tabi deve sütünün çok faydaları var. Deve sütünü Dünyaya tanıtacağız. İncirliova’yı, Aydın’ı tanıtıyoruz. İyi bir proje” dedi.

“Bakanlığımız ile görüşeceğiz”
Türkiye genelinde dişi deve sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya; “Tabi bu projeyi yaparken Türkiye’de deve sıkıntımız var. Dişi deve sıkıntısı var Türkiye’de. Bu projeden sonra Tarım Bakanlığı ile de görüşeceğiz. Türkiye’nin dişi deveye ihtiyacı olduğunu belirteceğiz. Yurtdışından inek, koyun, keçi gibi hayvanlar geliyor ama deve getirmiyoruz. Bu sıkıntımız var. Bakanlığımızla görüşüp Türkiye’ye dişi deve getirip çoğaltmak istiyoruz. Türkiye’de benim gibi üretenlerin sayısı çok az ve yeterli değil. Bunu çoğaltmak için dişi deve getirip dağıtırsak bu projeler ülke genelinde çoğalacak. Deve sütü ihtiyacı olan yerler var, talep var. Ülkenin birçok yerinden talep var ve bizim gibi üretici az olduğu için yetmiyoruz. İnşallah bu proje ile birlikte çiftlikler çoğalırsa Türkiye’den dünyaya süt dağıtacağız. Bu sebeple toplantının hayırlı olacağına inanıyorum. Türkiye için, deveciler için verimli olacak” dedi.

“İthal devenin süt verimi çok yüksek”
Dişi deve ve deve sütü üretiminin artırılması amacıyla ithal deve getirilmesi için de başvurular yapacaklarını sözlerine ekleyene Başkan Kaya; “Ben de 25 tane dişi deve var. 12 kilo süt veren de var, en fazla 78 kilo süt veren de var ama şimdi ithal deve getirebilirsek, o develerin süt oranları aynı Hollanda inekleri gibi çok yüksek. 1415 kilo gibi süt oluyor. Biz her gün sağımı yapıyoruz. Otomatik sistemle süt sağılıp tanklara aktarılıyor. Şimdi deve sütü peynirine başladık, pastörize sütümüze de en kısa zamanda başlayacağız bunlar da projenin içinde. Eğitimde deve sütünü artırmayı amaçlıyoruz. Dediğim gibi bizim gibi çiftlikler çok az. Bu proje etkili olursa çiftlikler de artacaktır. Dünya’da en az üretilen deve sütü ve inşallah Türkiye’de çiftlikleri çoğaltacağız. Yeni bir istihdam ve girişimcilik alanı oluşturacağız. Çiftliklerde hem deve hem de sütü üretilsin. Güzel bir fırsat olacak” dedi.

“Devenin kaydı yok”
Türkiye’de bakanlık kayıtlarına göre deve diye bir hayvanın olmadığını vurgulayan Başkan Kaya, develerin de kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek “Devletimiz de destek verirse çok iyi olacak. Koyuna, ineğe destek veriliyor ama deveciye destek yok şuan. Develerin şuan kaydı bile yok. Onunla da uğraşıyoruz inşallah onu da kayıt altına aldıracağız. Devenin kulak küpesi yok. Tarım bakanlığına girip bakıldığında deve diye bir hayvanımız yok yani. İnşallah develerimiz Bakanlığın kaydına girecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 90 kişi uyarıldı
Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir yarışması düzenledi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Cumhuriyet temalı resim ve şiir ...
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek ...
Bu pazarda yok yok Bit Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Bu pazarda yok yok Bit Pazarı'na vatandaşlar yoğun ...
Nazilli Belediyesi’nden temizlik atağı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden temizlik atağı
Efeler Mesleki Eğitim Merkezi, 'Erasmus +KA105 Sen de Yapabilirsin' projesi başladı
YEREL HABERLER Efeler Mesleki Eğitim Merkezi, 'Erasmus +KA105 Sen de ...
Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor
YEREL HABERLER Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor
Teknofest’te Nazilli damgası
YEREL HABERLER Teknofest’te Nazilli damgası
Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sabahattin Ali’nin ismi Kuşadası’nda yaşıyor
YEREL HABERLER Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sabahattin Ali’nin ...
İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı
YEREL HABERLER İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı
Nazilli’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için yürüdüler
YEREL HABERLER Nazilli’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ...
Ailesi uykudayken evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Ailesi uykudayken evi ateşe verdi
Didim 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest 2021 başladı 
YEREL HABERLER Didim 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest 2021 başladı 
Didimli çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Didimli çocuklar doyasıya eğlendi
Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi
Azılı hırsız son işinde yakalandı
YEREL HABERLER Azılı hırsız son işinde yakalandı
Didim Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER Didim Bisiklet Festivali başladı
Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü Babalarının ateşe verdiği evden canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına hakim olamadı Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri canlarını zor kurtardı
YEREL HABERLER Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa ...
Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi ...
Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Aydın'da ev yangını korkuttu
Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sanatta 'engel' tanımıyor
Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
YEREL HABERLER Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.