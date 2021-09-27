Dallıca’da yol yapım çalışmaları tamamlandı

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi Devlet Karayolu alt kısmında yer alan yaklaşık bin metrekare alanda yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Nazilli Belediyesi, kent merkezi başta olmak üzere bağlı mahallelerinde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son olarak Dallıca Mahallesi Asfaltaltı Sokak’ta 150 metre uzunluk ve 7 metre genişliğe sahip alanda parke taşı döşemesi gerçekleştiren ekipler, çalışmaları tamamlayarak yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Nazilli Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinde örnek bir çalışma sergilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde büyük küçük demeden hizmet üretmeye ve mahallelerimizin eksiklerini bir bir gidermeye devam ediyoruz. Saha ekiplerimizin incelemeleri, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaç ivediliği gözetilerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Dallıca Mahallemizde özellikle karayolunun alt kısmında atıl durumda bırakılmış pek çok nokta vardı. Bunları bir bir tespit ettik. Eğrek mevkiinde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.

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