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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in çalışması ile Pirlibey-Hamzallı yolu güvenli hale geldi

İHA

Büyükşehir’in çalışması ile Pirlibey-Hamzallı yolu güvenli hale geldi

Nazilli’nin Pirlibey ve Hamzallı mahalleleri arasındaki yolun yapımını tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sürücüler için konforlu ve güvenli bir yol inşa etti. Pirlibey Mahalle Muhtarı Mustafa Kaner “Yolumuz daha güvenli ve iyi bir hale geldi” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sürücülerin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için gece gündüz demeden çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak Nazilli’de önemli bir hattın yapımını tamamladı.
Nazilli’nin Pirlibey ve Hamzallı mahalleleri arasındaki 3.5 km uzunluğundaki yolun yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. İlk olarak yolun daha kullanışlı hale getirmek için genişletme çalışması yapan ekipler, daha sonra sathi kaplama ile yolu tamamladı.
ASKİ’den Pirlibey’e müjde
Yol çalışması tamamlanan Pirlibey Mahallesi’ne bir müjde de Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden geldi. İhalesi bugün gerçekleştirilen kanalizasyon ve içme suyu altyapısı yapım işinde, Pirlibey Mahallesi’ne kanalizasyon şebekesi yapılacak ve içme suyu şebekesi komple yeniden yapımı gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların ardından ise yollarda asfaltlama çalışması yapılacak.
“Pirlibey Mahallesi adına Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum”
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden Pirlibey Mahalle Muhtarı Mustafa Kaner, “Biz talebimizi ilettikten sonra olumlu yönde yanıt aldık ve burada önce yol genişletme çalışması başlatıldı. Daha sonra sathi kaplama çalışmasının da tamamlanmasıyla birlikte yolumuz daha güvenli ve iyi bir hale geldi. Yapılan hizmet nedeniyle Pirlibey Mahallesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

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