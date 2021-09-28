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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski zabıta müdürü aracında ölü bulundu

İHA

Eski zabıta müdürü aracında ölü bulundu

Efeler Belediyesi'nin eski zabıta müdürü Gönen Sarı, aracında ölü bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Gönen Sarı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Büyükşehir olmadan önce Aydın Belediyesi'nin büyükşehir olunca da Efeler Belediyesi'nin zabıta müdürülüğü görevlerinde bulunan 49 yaşındaki Gönen Sarı, eşini sabah saatlerinde spora bırakıp 'Biraz yürüyüş yapmak istiyorum' diyerek ayrıldı. Öğleden bu yana kendisinden haber alınamayan ve telefonlara cevap vermeyen Gönen Sarı, akşam eve gelmeyince yakınları tarafından aranmaya başladı. Gece saat 22:00 sıralarında Gönen Sarı'nın aracını Efeler ilçesine bağlı kırsal Danişment köyü yakınlarında gören yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aracın içerisinde hareketsiz vaziyette bulunan Gönen Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından araç içerisinde ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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