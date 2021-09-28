Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak

Aydın Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazar günü periyodik bakım nedeniyle Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Aydın Valiliği 3 Ekim Pazar günü 4 ilçede programlı elektrik kesintileri gerçekleştirileceğini duyuruldu. Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerini kapsayacak olan elektrik kesintisi 5 saat sürecek. ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre, periyodik bakımların yapılmasından dolayı saat 01.0006.00 saatleri arasında yapılacak olan kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde;

"Efeler ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, ASTİM organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, DORA2 Elektrik Üretim Santrali, KEN3 Elektrik Üretim Santrali, Alp Elektronik, 3S Kale Elektrik Üretim A.Ş., Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş., Efeler GES, Aydın Büyükşehir Belediyesi GES, Erman Ege Bio EÜAŞ, Şerefli GES, Köşk ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve özel trafolu müşteriler, Menderes Dora 2 JES, İncirliova ilçesine bağlı; Beyköy, Şirindere, Köprüovası ve Karagözler Mahallesi ile bölgedeki özel trafolu müşteriler, Koçarlı ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, Özaltın GES, Serkan Karatosun GES."

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