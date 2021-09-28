Kılıktan kılığa giren suç makinesi yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tanımamak için sık sık kılık değiştiren şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de uzun süredir 16 ayrı suçtan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'nin (24) izini süren ekipler gece yarısı şüphelinin evine operasyon düzenledi. Sık sık kılık değiştiren şüpheli polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Sık sık polis ekiplerinden kaçmak için kılık değiştirmesi ile bilinen H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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