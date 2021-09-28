Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü iş birliği ile 9 eski hükümlüye kendi işlerinin patronu olmaları için 369 bin 315 lira destek verildi.



Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün kendi işini kurmak isteyen hükümlülere yönelik destekleri pandemi döneminde de devam ediyor. Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe programlarından faydalanmak üzere Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunan eski hükümlülerden 9’u kendilerinden istenen şartları yerine getirerek kendi işinin patronu oldu.



Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün iş birliğinde ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında projelerini başarıyla hayata geçiren 9 eski hükümlünün 3’ü küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 3’ü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başlarken, geri kalan üç eski hükümlü ise mobilyacılık, spor salonu, hurda malzeme işletmeciliği alanlarında iş yerlerini açarak kendi işlerinin patronu oldu. Kendi işini kuran 9 eski hükümlüye hibe programları kapsamında küçükbaş yetiştiriciliği için 119 bin 705 lira, büyükbaş yetiştiriciliği için 126 bin 145 lira ve iş yeri kurulumları için de 123 bin 465 lira olmak üzere toplam 369 bin 315 lira destek verildi.

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