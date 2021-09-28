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Bakan Soylu: "Hizmet içi eğitim en önemli unsurdur" İçişleri Bakanı Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı

İHA

Bakan Soylu: "Hizmet içi eğitim en önemli unsurdur" İçişleri Bakanı Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı

Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Didim Polis Kampı’nda düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu'nun açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Güvenlik Daire Başkanlığı’nın tanıtımına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Düzenlenen eğitime ülke genelinden 227 güvenlik personeli katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilgilerin hatırlanması ve bir arada tecrübelerin pekiştirilmesi adına hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Bu kursun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyük hedefleri olan ülkeler, büyük hedefleri olan milletler, tarihe ve geleceğe karşı büyük sorumluluğu olan milletler, her meselesini başarı ile yönetmek zorundadır. Bizim üzerimizdeki temel sorumluluğumuzda budur. Bizler hangi mesleğe sahip olsak da gece gündüz çalışıp en iyisini yapmakla mükellefiz. Tam 300 yıl önce bizi bir köy kuyuya itmek istediler. Batı ile aramızda 300 yıllık bir makas vardı. Eğer bu makası kapatmak istiyorsak onlardan daha iyisini yapmak, açık vermemek zorundayız. Bu neslin sorumluluğu odur. Sizin özelliğiniz neredeyse görmediğiniz kalmadı. Terörden anarşiye, ekonomik kaos çıkarmak isteyenlerden toplumsal olay üzerinden darbe geliştirmeye, demokrasiyi, özgürlüğü istismar etmek isteyenlere kadar her şeyi gördünüz. Onun için gelecek nesildeki meslektaşlarımıza öyle bir meslek etiği ve ahlakı bırakmalısınız ki sadece kendi döneminiz değil gelecek dönemdeki açıklara da mahal vermesin. Benim arkadaşlarımda bu yeterlilik var. Bunu çok açık ve net bir şekilde görüyorum. Büyük devlet ve ülke olmanın sorumluluklarını her taktığınız yıldızla, her aldığın rütbe ile çok daha fazla artacağını da unutmayalım” dedi.

“Kendimizi sürekli güncellemeliyiz”
Güvenlik sektöründe dinamizm kadar tecrübenin de hakim olduğu meslek olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bunun gibi hizmet içi eğitim seminerlerine katıldığım zaman bu eğitimi alan personel sayılarını gördüğüm zaman sadece bakan olarak değil bir vatandaş olarak da büyük bir mutluluk hissediyorum. Toplumsal müzakere kitabı içinde tecrübe, toplumu tanıma, strateji, akıl ve plan var. Dönüp İçişleri Bakanlığı’nda en çok ne ile gurur duydunuz diye sorarsanız, ciddi bir şekilde hazırlanan geleceğe bırakabilecek yüzlerce kitapların üretilmesidir. Bu kitaplarda insan haklar var, toplumsal olaylarda polis etiği var, risk analizi ve kriz yönetimi var. Aslında bazen en gurur duyduğum işlerden bir tanesi de 40 yıllık görevini sürdüren, bu ülkeye 40 yıl görev yapan arkadaşlarımızı selamlayarak uğurlamaktır. İşte bu tecrübe hep buralara yansımıştır. Bizim mesleğimiz sürdürülebilirlik ilkesinin en temel alındığı meslektir. Güvenlik sektörü dinamizm kadar tecrübenin de hakim olduğu bir meslektir. Bütün bunları inşallah buradaki eğitimlerde bildiklerinizi zamana uyarlamak konusunda değerlendireceksiniz. Güvenlik paradigmaları sürekli değişen bir şeydir ve bu sebeple kendimizi sürekli güncellemeliyiz” dedi.

“Eleman devşirme ortamlarıdır”
Yurt eylemlerini gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğunun öğrenci dahi olmadığına dikkat çeken Bakan Soylu; “Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ekonomi, kamu düzeni, uluslar arası ilişkileri nasıl tahribat alanına dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Peki, başarabildiler mi? Hayır. Bugün yurt bulamayan öğrenciler bahanesi ile 10 gündür bazı eylemler oluyor. Ülke genelinde 24 ilde 114 eylem yapıldı. Mükerrer katılımlarla toplam 2 bin 243 katılım oldu ve bunların sadece 310’unun öğrenci olduğu tespit edildi. Bu öğrencilerin tamamına yakının yurt başvurusu dahi olmadığı ve sol gruplarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu süreçte 29 gözaltı yapıldı ve bunların değişik terör gruplarının üyesi olduğu tespit edildi. Yıllardır bu ve benzeri gruplar artık klişeleşmiş eylemlerini yaparlar. Bunların hep aynı isimleridir, sloganları aynıdır, pankartları aynıdır hatta slogan atarken tutturdukları ritimleri bile aynıdır. Bunların çoğu öğrenci değildir ya da kayıt dondurmuştur. Esasen tüm bu yapılanların çıkış noktası marjinal terör örgütüdür ve buralar eleman devşirme ortamıdır. Bu faaliyetlerini aralıksız sürdürürler. Amaçları da kendilerine eleman devşirmek, illegal alanlarını güçlendirmek ve en önemlisi de kamu düzenini bozmanın yanı sıra demokrasi alanları bozarak çatışma ortamı oluşturmaktır. Siyasal alanı istismar etmek de temel görevleridir. Çünkü bu alanı kullanmak isteyeceklerdir. Aynen PKK’nın bir siyasi parti üzerinden kullanmak istedikleri gibi. Bu örgütlere meşrutiyet atfetmek terörle mücadeleye de verilen şehitlerimize de ihanet etmek demektir” dedi.

“Demokrasiyi istismar ettirmeyeceğiz”
15 Temmuz’dan bugüne kadar toplumsal olaylarla ilgili 89 bin 993 personelimize eğitim verildiğini ifade eden Bakan Soylu; “Bugüne kadar 30 farklı konuda eğitim verdik. Biz hizmet içi eğitimi birinci amir unsur olarak görürüz. Hepimizin hatırlamaya, bir araya gelip tecrübelerini pekiştirmeye ihtiyacı var. Bizim işimiz iki şeyi kaldırmaz. Bir rehavet, iki rutindir. Buna girdiğimiz anda çöküşümüz başlar. Bunun yanı sıra güvenlik eğitim akademisi kurduk ve bu eğitimlerin daha sağlam bir zemine oturmasını sağladık. Toplumsal olaylarda müzakere hakkında kitaplar çıkarttık ve personellerimize dağıttık. Demokrasi ve güvenlik birbirinin muhafızıdır. Özgürlük ve güvenlik de birbirinin koruyucusudur. Bizim temel amacımız özgürlüğü ve demokrasiyi koruyup istismar ettirmemektir. Çünkü millet bu alanın içindedir. Bu milletin ifade özgürlüğü ve huzur içinde yaşama özgürlüğü bizim sorumluluğumuzdadır ve hiç bir grubun bunu istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Özgürlükler de kurallar içerisindedir. Başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamak çerçevesindedir” dedi.

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