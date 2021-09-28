Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na üzerlerine yerleştirdikleri kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 kişi üst araması yapan polis memurunun dikkati sayesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan sınav merkezi girişinde adayların üst aramalarını yapan polis memuru iki kişiden şüphelendi. M.Y. ve T.K.'nın üzerlerinde yapılan aramada şahısların atletlerinde gizli bölme oluşturarak akıllı telefon ve kamera ile dışarıdan bilgi alışverişini sağlayacak şekilde düzenek kurdukları tespit edildi. Şahıslar, gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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