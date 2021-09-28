Devecilerin başkanı son yolculuğuna uğurlandı



Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen başka bir otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hayatını kaybeden Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Efeler Deveciler Derneği Başkanı Alper Güler (31), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çine'de bir maden ocağında işçi olarak çalışan Alper Güler, önceki gün öğle yemeği için arkadaşlarıyla restorana gitti. Dönüşte AydınMuğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Güler'e, Aydın'dan Çine yönüne giden Hasan Yardım yönetimindeki 48 YE 378 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Güler'i aynı istikamette Muhiddin Dişçi'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil altına alıp, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde evli, 2 çocuk babası Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güler'in cesedi savcının incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüleri Yardım ve Disçi'yi gözaltına aldı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Efeler Deveciler Derneği Başkanlığı yanı sıra Işıklı Demirspor'un da başkanlığını yapan Güler'in ani ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Güler'in hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Işıklı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Güler'in omuzlarda taşınan cenazesi Işıklı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Güler, burada yakınları sevenleri ve deve yetiştiricilerinin katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, her iki otomobil sürücüsü de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Cemal YILDIRIM

2021-09-28 19:36:37



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