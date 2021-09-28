KUTO’da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavları, Kuşadası Ticaret Odası’nda devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası'nda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve” Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarında, son 3 yılda toplam 110 kişi belgelendirildi.

Teorik ve pratik olmak üzere, iki aşamalı olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olan emlakçılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanıyorlar.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada, "TOBB MEYBEM ile imzaladığımız protokol kapsamında Sorumlu Emlak Danışmanı belgelendirme sınavları Odamızda devam ediyor. Son üç yılda 100’den fazla kişi, bu sınavlardan faydalanarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca başvuru sahipleri, 7 Eylül 2021’den itibaren MYK’nın Avrupa Birliği’nden hibe alması nedeniyle, sınavda başarılı oldukları takdirde sınav ücretlerini geri alabiliyorlar. Daha önce de, MEYBEM işbirliğimizle inşaat sektörüne yönelik gerçekleştirdiğimiz belgelendirmeler, emlak sektöründe devam ediyor. “ dedi.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek sınavlara katılım ve daha fazla bilgi için Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçilebilecek.

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