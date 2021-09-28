Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 20 Eylül 202127 Eylül 2021 tarihleri arasında 91 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 100 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 23,76 gram Kubar Esrar, 4501,42 gram Metamfetamin, 106,93 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 49,47 gram eroin, 330 gram shunk, 11 adet sentetik hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi.

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