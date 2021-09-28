Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de C grubunun ilk maçında Kuzeyboru’ya 30’lık skorla mağlup oldu.

Sultanlar Ligi’nde Aydın’ı başarı ile temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Kupa Voley’deki ilk maçında Ankara Başkent Spor Salonu’nda Kuzeyboru ile karşılaştı. Rakibine setlerde 1525, 2931 ve 2325’lik skorlarla 30 kaybederek ilk maçtan mağlup ayrıldı. Aydın’ın Sultanları, C Grubu’nun ikinci maçında Sarıyer Belediye ile karşılaşacak.

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