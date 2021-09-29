Pandemide güvenli tatilin yeni adresi kamp turizmi oldu

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sonrası ortaya çıkan “yeni turizm” anlayışı doğrultusunda Sevgi Plajı’nda açılan ‘Ada Camping’ isimli kamp ve karavan alanı tatilci akınına uğradı. Açıldığı günden itibaren doğaseverlerin adresi haline gelen Ada Camping, HaziranEylül aylarını kapsayan dönemde 8 bin kişiyi ağırladı.

Doğa ile iç içe güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin yeni adresi olan Ada Camping, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu. Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük araziye kurulan Ada Camping’i 4 aylık dönemde toplam 8 bin kişi ziyaret etti. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunduğu kamp alanı, 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 25 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip. Ada Camping’de misafirler, isterlerse kendi karavan ve çadırlarında da kalabiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen Ada Camping, ziyaretçilerine aynı zamanda deniz, kum ve güneşin keyfinin çıkarma imkânı sunuyor.



“Harka bir kamp ortamı"

Balıkesir’den tatil yapmak için Kuşadası’na geldiklerini belirten Cengiz Yılmaz (65), “İnternette Ada Camping’in tanıtımına rastlayınca görmek istedik. Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi burada harika bir kamp ortamı oluşturmuş. Çevre gayet temiz. Harika bir denize sahip. Aradığımız her şeyi market kısmında bulabiliyoruz. Eşimle birlikte çok keyifli bir tatil geçiriyoruz” dedi.



“Tatilimizi uzatmaya karar verdik"

Pandemi nedeniyle tatil alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Burak Genç ise, “Benim gibi birçok kişi salgından sonra karavanla Türkiye’nin değişik bölgelerini gezerek tatil yapmaya başladı. Bu nedenle Türkiye’de Ada Camping gibi alanlara çok ihtiyaç duyuluyor. Ada Camping’in misafirlerine sunduğu imkanlar çok fazla. Kuşadası’na birkaç günlüğüne gelmiştik ama tesisi görünce tatilimizi en az bir hafta daha uzatmaya karar verdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.