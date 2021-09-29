Pandemide güvenli tatilin yeni adresi kamp turizmi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide güvenli tatilin yeni adresi kamp turizmi oldu

İHA

Pandemide güvenli tatilin yeni adresi kamp turizmi oldu

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sonrası ortaya çıkan “yeni turizm” anlayışı doğrultusunda Sevgi Plajı’nda açılan ‘Ada Camping’ isimli kamp ve karavan alanı tatilci akınına uğradı. Açıldığı günden itibaren doğaseverlerin adresi haline gelen Ada Camping, HaziranEylül aylarını kapsayan dönemde 8 bin kişiyi ağırladı.
Doğa ile iç içe güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin yeni adresi olan Ada Camping, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu. Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük araziye kurulan Ada Camping’i 4 aylık dönemde toplam 8 bin kişi ziyaret etti. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunduğu kamp alanı, 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 25 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip. Ada Camping’de misafirler, isterlerse kendi karavan ve çadırlarında da kalabiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen Ada Camping, ziyaretçilerine aynı zamanda deniz, kum ve güneşin keyfinin çıkarma imkânı sunuyor.

“Harka bir kamp ortamı"
Balıkesir’den tatil yapmak için Kuşadası’na geldiklerini belirten Cengiz Yılmaz (65), “İnternette Ada Camping’in tanıtımına rastlayınca görmek istedik. Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi burada harika bir kamp ortamı oluşturmuş. Çevre gayet temiz. Harika bir denize sahip. Aradığımız her şeyi market kısmında bulabiliyoruz. Eşimle birlikte çok keyifli bir tatil geçiriyoruz” dedi.

“Tatilimizi uzatmaya karar verdik"
Pandemi nedeniyle tatil alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Burak Genç ise, “Benim gibi birçok kişi salgından sonra karavanla Türkiye’nin değişik bölgelerini gezerek tatil yapmaya başladı. Bu nedenle Türkiye’de Ada Camping gibi alanlara çok ihtiyaç duyuluyor. Ada Camping’in misafirlerine sunduğu imkanlar çok fazla. Kuşadası’na birkaç günlüğüne gelmiştik ama tesisi görünce tatilimizi en az bir hafta daha uzatmaya karar verdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de motosiklet sürücülerine denetim uygulandı
YEREL HABERLER Nazilli’de motosiklet sürücülerine denetim uygulandı
Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor
YEREL HABERLER Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor
Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı
Geliri Omurilik Felçliler Derneği’ne bağışlanan kitabın, tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Geliri Omurilik Felçliler Derneği’ne bağışlanan ...
Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı
KUTO’da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ediyor
YEREL HABERLER KUTO’da Emlak Danışmanı Belgelendirme Sınavları devam ...
Kuşadası’nda yeşil alan çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yeşil alan çalışmalarına hız verildi
Devecilerin başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Devecilerin başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski zabıta müdürü Sarı son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski zabıta ...
Efeler’de evlenenlerin sayısı arttı
YEREL HABERLER Efeler’de evlenenlerin sayısı arttı
Söke’de orman yangını
YEREL HABERLER Söke’de orman yangını
Nazilli’de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor
Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi
YEREL HABERLER Ehliyet sınavındaki kopyayı polisin dikkati önledi
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını ...
Vali Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda incelemelerde ...
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok / Ek foto
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 ...
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 ...
Aydınlı öğrenciler TEKNOFEST’e damga vurdu
YEREL HABERLER Aydınlı öğrenciler TEKNOFEST’e damga vurdu
Kuruyan Büyük Menderes Nehri'nin yatağında bağdaş kurup oturdular
YEREL HABERLER Kuruyan Büyük Menderes Nehri'nin yatağında bağdaş ...
Bakan Soylu: "Hizmet içi eğitim en önemli unsurdur" İçişleri Bakanı Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Hizmet içi eğitim en önemli ...
Aydın'da eski hükümlüler patron oldu
YEREL HABERLER Aydın'da eski hükümlüler patron oldu
Kılıktan kılığa giren suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Kılıktan kılığa giren suç makinesi yakalandı
Bakan Soylu: “Eylemlere katılanlar öğrenci dahi değil” Bakan Soylu, yurt eylemlerine dikkat çekti
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Eylemlere katılanlar öğrenci dahi ...
Gedik Muhtarı Çelik’ten Başkan Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER Gedik Muhtarı Çelik’ten Başkan Özcan’a teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.