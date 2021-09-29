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Aydın’ın yüzde 12’sini ısıtacak enerji çöpte Aydın’da vahşi depolama nedeniyle çöpe giden enerji yıllık 30 milyon metreküp doğalgaz değerinde”

İHA

Aydın’ın yüzde 12’sini ısıtacak enerji çöpte Aydın’da vahşi depolama nedeniyle çöpe giden enerji yıllık 30 milyon metreküp doğalgaz değerinde”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda enerji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu olan Aydın’ın yüzde 12’sini ısıtacak enerjinin geri dönüşüm atıklarından sağlanabileceğini ancak bunun doğru değerlendirilemediğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Çakır, “Aydın için kentsel katı atık enerji değerini kabaca 330 GWh diyebiliriz. Bu da yaklaşık 30 milyon m3 doğalgaz eşdeğerindedir ve ildeki konut sayısının yüzde 12’sini ısıtacak rakama tekabül etmektedir. Bu enerjiyi kullanmak için modern ve teknolojik bir atık yönetim sisteminin seçilmesi gerekiyor ” dedi.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu bulunan Aydın’ın yüzde 12’sinin evsel katı atıkların doğru işlenmesi ile karşılanabileceğini söyleyen ADÜ Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, atığın geleceğini planlama adına yerel yönetimlerin daha şeffaf raporlar sunması gerektiğini söyledi.
Dr. Öğretim Üyesi Çakır, “Aydın’daki kentsel katı atık enerji değerini daha ayrıntılı çıkarmak isterdim ancak, araştırmalarımda Aydın Büyükşehir veya ilçe belediyeleri tarafından herhangi bir atık kompozisyon çalışması yapılmadığını fark ettim. Atık kompozisyonu çok önemli olup, atık içerisindeki enerjiye dönüşebilecek atıkların miktarını bize verir. Bu verilere göre de atığın geleceği ile ilgili projeler yapma ve atığı yönetme şansına sahip olursunuz. Aydın yerel yönetiminin atıkların yönetimi hususunda naçizane olarak aşağıda önereceğim konulara ağırlık vermeleri kentin geleceği açısından çok önemli olacağını düşünmekteyim” dedi.
“Doğa dostu yatırımlarla sera gazı azaltılabilir”
Düzenli depolama alanları oluşturup bertaraf etmek yerine daha modern yöntemler izlenerek vatandaşın faturasına yansıyan katı atık bedelinin ortadan kaldırılabileceğini ve kent ısıtmasının daha ucuz ve çevre dostu olabileceğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, yerel yönetimlere önerilerini şöyle sıraladı; “Düzenli Depolama Alanı oluşturup atığı buralarda gömerek bertaraf etmek yerine, daha modern ve teknolojik yöntemler bulmak gerekmektedir. Düzenli Depolama metodu ilk başta yatırım maliyeti açısından düşük gözükebilir. Ancak, düzenli depo alanını hazırlayıp üstünü kapatsanız bile sınırsız bir kapasiteniz olmayacaktır. Aynı durum, atık yakma tesisinde çok daha küçük hacimli atıklar oluşturup, üstelik yakma sonucu ciddi bir enerji getirisi de sağlıyorsunuz. Bu enerjiyi hem elektrik eldesinde hem de seralarda ısıl enerji olarak kullanabilirsiniz. Yakma sonucu çıkan külü ise dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, atıkları biyometanizasyon yöntemi ile değerlendirip yine enerji eldesi yapmanız mümkün. Ya da bunları birbirine entegre edip hibrit bir sistemde kurabilirsiniz. Böylece, belediyenin kentsel katı atık için devasa deponi alanlarını işgal etmesine gerek kalmayacaktır. Çok daha uzun ömürlü deponi alanları elde edeceğiniz gibi, enerji üretip, sera gazını azaltarak doğaya dost bir yatırım yapmış olacaksınız. Dahası, kentsel katı atık bedeli adı altında ilçe belediyeleri su faturalarına yansıtarak halktan ücret alıyorlar. Bunun sebebi, toplama ve taşıma işlerini yaptıkları için. Ancak, dediğim metotları yapılmış olsa, halktan bu atık bedellerini toplamalarına gerek kalmayacaktır”
“Aydın’ın Yüzde 12’sini ısıtacak enerji katı atıkta”
Gelişmiş ülkelerin vahşi depolamadan uzaklaştığını ve yeşil enerjiye geçiş noktasında daha hızlı adım attığını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Çakır, “ Aydın’ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında. Bu da yılda yaklaşık 400 bin ton evsel katı atık demektir. Bunların 60.000 tonu geri dönüşüme gidiyor desek geri kalan 340 bin tonu depolama alanına gönderilmektedir. Türkiye geneli ortalama kentsel katı atık enerji değeri 3.5 MJ/kg olarak değerlendirirsek Aydın için kentsel katı atık enerji değerini kabaca 330 GWh diyebiliriz. Bu da yaklaşık 30 milyon m3 doğalgaz eşdeğerindedir. Türkiye’de ortalama hane başı doğalgaz tüketimi yaklaşık 1000 m3 civarındadır. Aydın ili özelinde baktığımız zaman, bu kentsel katı atık ile yaklaşık 30.000 konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilir. Bu da Aydın ilindeki mevcut konut sayısının yüzde 12’sine tekabül etmektedir” diyerek yöneticilerin, daha çevreci, doğayı koruyan ve vatandaşın cebinden daha düşük bedellerin çıkacağı modern ve teknolojik bir atık yönetim sistemini seçmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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