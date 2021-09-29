Aydın’daki öğrenci servis şoförleri ile rehberlere eğitim verildi

Aydın’da 20212022 EğitimÖğretim sezonunun başlaması ile birlikte öğrenci taşıyan servis şoförleri ile rehberler için eğitim semineri düzenlendi. Aydın Şoförler Odası Salonu’nda şoförler için ayrı rehberler için ayrı olmak üzere iki farklı programla gerçekleştirilen eğitim seminerinde, öğrencilerin sağlığından güvenliğine kadar bütün konular ele alındı.

Trafik ekiplerinin yanı sıra ilgili kurumların yetkililerinin de katıldığı seminerde konuşan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, eğitimin süreklilik arz eden bir durum olduğunu ve servis şoförleri ve rehberlerin de eğitim camiasının bir ferdi gibi hizmet verdiğini belirterek “Sizler sadece ulaşım hizmeti vermiyorsunuz. Aynı zamanda evinden alıp okuluna, okulundan alıp ailesine teslim ettiğiniz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitiminde önemli bir rolünüz var. Başta çocuklarımızın güvenliği olmak üzere serviste geçen süre içinde de çocuklarımıza iyi örnek olma gibi zorunluluğumuz var. Pandemi ile birlikte sorumluluklarımız daha da arttı. Sezon öncesi her türlü hazırlığı yaptık” diyerek rutin aralıklarla bu tür programların devam edeceğini söyledi.

Okul servis şoförleri ve servisteki rehber personelin bu işi yapabilmesi için belirli kriterlere sahip olması şartı bulunduğunu kaydeden Özmeriç, herkesin görevini sorumluluk bilinci içinde yerine getireceğine inandıklarını söyledi.

Program kapsamında servis şoförleri ve rehber personellere hizmet içi eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.