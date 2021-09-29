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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi halk sağlığından taviz vermiyor

İHA

Kuşadası Belediyesi halk sağlığından taviz vermiyor

Korona virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, temizlik ve hijyen çalışmalarını çocuk parklarında ve yeşil alanlarda yoğunlaştırdı. Tüm kamusal alanları periyodik aralıklarla dezenfekte eden Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir günde 13 çocuk parkını köşe bucak temizleyerek hijyenik hale getirdi.

Pandemi sürecinin başından bu yana kamusal alanların temizliğini ve hijyenini sağlamaya yönelik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Kuşadası Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından doğa dostu bitkisel deterjanlarla yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında tüm caddeler, sokaklar, meydanlar ile park ve yeşil alanlar 80 derecelik tazyikli suyla yıkanarak hijyenik hale getiriliyor.

Ege ve İkiçeşmelik Mahallelerinin ardından Kadınlar Denizi ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde yer alan 13 parkta daha detaylı temizlik çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çocuk oyun grupları, spor aletleri, dinlenme alanları ve çöp konteynerleri başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla temas ettiği tüm yüzeyleri dezenfekte etti. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleriyle gerçekleştirilen hijyen çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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