2. Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başlıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu 1 Ekim’de başlıyor. 30 Ekim tarihine kadar devam edecek olan sempozyuma Türkiye, İran, Gürcistan, Estonya, İtalya ve Rusya’dan 10 heykeltıraş katılıyor.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Kuştur Mevkii’nde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası’nda başlıyor. Geçtiğimiz yıl “Kuşadası” teması ile düzenlenen ve kente 9 heykel kazandıran sempozyum, bu yıl “Yaşam hakkı” teması ile gerçekleşiyor. Heykeltıraş Hakan Şengönül’ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye’den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan ve Burak Çizer, İran’dan Bahman Chegeni, Gürcistan’dan Ivan Guldedava, Estonya’dan Kirill Grekov, İtalya’dan Marino Di Prospero, Rusya’dan ise Mikail Sobolev katılıyor. Sempozyumun asistanlığını ise Mehmet Ali Demirci ve Hüseyin Ünlü yapıyor.

Çocuklar için kil atölyesi düzenlenecek

Bir ay boyunca mermer blokları yontarak “yaşam hakkı” teması ile şekillendirecek olan 10 heykeltıraşın eserleri Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Sempozyum kapsamında 25 Ekim tarihinde çocuklar için kil atölyesi düzenlenecek. Heykellerin yaratım sürecini izlemek isteyen sanatseverler her gün 09.3018.00 saatleri arasında sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyebilecek. Çalışmaları izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00’de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kalkacak.



Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılan modern bir turizm kenti haline getirmek için çalıştıklarını belirterek “24’üncü kez kentimizle buluşturduğumuz Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ardından Neopolis Heykel Sempozyumu gibi önemli bir etkinliği daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyuma katılan heykeltıraşlarımızın yapacağı birbirinden güzel heykeller kentimizin farklı noktalarında sergilenecek. Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek, kentimiz sanatla güzelleşecek” dedi.

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