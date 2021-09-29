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Kuşadası Belediyesi, 9 ayda 2 bin 95 can dosta ev sahipliği yaptı

İHA

Kuşadası Belediyesi, 9 ayda 2 bin 95 can dosta ev sahipliği yaptı

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor. Tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmalarının da yapıldığı merkez 2021 yılı içerisinde 1366’sı kedi, 7 yüz 29’u köpek olmak üzere toplam 2 bin 95 hayvana ev sahipliği yaptı.
Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostların yardımına koşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Haybulans aracı sayısını 2’ye yükselterek daha çok hasta ve yaralı hayvana ilk müdahalede bulunmaya başlayan Kuşadası Belediyesi, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. 4 uzman veteriner ile 5 veteriner teknisyenin görev yaptığı merkezde hayvanların rehabilitasyonu sağlanarak günlük beslenme ve bakımları yapılıyor.
İlk olarak sağlık taramasından geçiriliyor
Merkeze gelen tüm hayvanlar ilk olarak sağlık taramasından geçiriliyor. Hasta ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen hayvanlar vakit kaybetmeksizin tedaviye alınıyor. Uygulanan tüm tetkiklerin, işlemlerin ve verilen ilaçların ‘tedavi takip kartları’ aracılığıyla kayıt altına alındığı merkezde, tedavisi tamamlanan hayvanlar kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırma işleminin ardından belirli bir yaşam alanı olan hayvanlar alındıkları yere bırakılırken diğer hayvanlar merkezde bakılıyor.
2021 yılında 2095 hayvana ev sahipliği yaptı
Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kuru mama ve ilaç ihtiyacı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kuru mama dışında kalan yemek ihtiyacı Kuşadası Belediyesi’nin girişimleri ile turistik tesislerden ve zincir marketlerden karşılanan merkez, ayrıca sokak hayvanlarını ücretsiz olarak sahiplendirerek ömürlük yuvalarına kavuşmalarına aracılık ediyor. Merkez, Ocak ayından bu yana 729’u köpek, 1366’sı kedi olmak üzere 2 bin 95 hayvanı misafir etti. 388’i köpek, 1332’si kedi olmak üzere 1720 hayvan kısırlaştırıldı. Aralarında hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak üzere faaliyet gösteren Haybulans aracılığıyla ve vatandaşlar tarafından getirilen hayvanların da bulunduğu 874 hayvan ise tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Merkezde bulunan 246’sı köpek 41’i ise kedi olmak üzere toplam 287 hayvan ise sahiplendirildi.
Kentte yaşayan yabancı uyrukluların bir araya gelerek kurduğu Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği Üyesi Ewa Shokri “Haftanın 2 veya 3 günü bu merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalara gönüllü olarak katılıyoruz. Mama desteğinde bulunuyoruz. Merkezde yürütülen çalışmaları çok başarılı buluyoruz. Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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