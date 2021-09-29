Aydın’da tren yangını Yangın, tren yolcu almak için istasyona yanaşınca söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın’da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı. Görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular minibüslerle gidecekleri yerlere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizliİzmir seferini yapan tren saat 14.30 sıralarında yolcu almak için Aydın Garı’na geldiğinde, görevliler trende yangın çıktığını gördü. Yangın trenin istasyona yanaşmasıyla görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular da minibüslerle gidecekleri istikamete sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, tren yangını objektiflere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.