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Bakan Koca, Aydın’a dikkat çekti Aydın, maviye boyandı

İHA

Bakan Koca, Aydın’a dikkat çekti Aydın, maviye boyandı

Ülke genelindeki aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın’a dikkat çekerek “İkinci doz oranında yarışalım” dedi.
Koronavirüs vaka sayılarında en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşılama çalışmaları da aralıksız devam ederken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı paylaşımında Aydın’a dikkat çekti. Ülke genelindeki ikinci doz aşılanma oranlarını açıklayan Bakan Koca, ikinci doz aşı oranlarında Aydın’ın yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategoride yer aldığını belirtti. Aydın ve Zonguldak’ın da yüzde 75’in üzerine çıkması ile birlikte mavi kategoriye yükselen illerin sayısı ise 15’e ulaştı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada herkesi aşı yarışına davet eden Bakan Koca, paylaşımında “Covid19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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