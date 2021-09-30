Aydın’ın Sultanları Sarıyer’i devirdi, sıradaki rakip Nilüfer

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de C grubundaki ikinci maçında Sarıyer Belediye’yi 31’lik skorla geçerek ilk galibiyetini aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Kupa Voley’deki ilk maçında Ankara Başkent Spor Salonu’nda Kuzeyboru karşılaşmasından 30 mağlup ayrıldıktan sonra, grubun ikinci maçında Sarıyer Belediye ile karşılaştı. Aydın’ın sultanları setlerde rakibine 31 üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrılarak ilk galibiyetini elde etti. Aydın’ın Sultanları grubun son maçında bugün saat 14.30’da Nilüfer Belediye ile karşılaşacak.

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