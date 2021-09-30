Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversite, Güvenlik ve Barınma Sorunları Toplantısına katıldı.

Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 20212002 Akademik Yılında güvenlik ve barınma için yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.