Kuşadasıspor lige döndü

Eşber OKAYER / KUŞDASI, (DHA) - AĞRI 1970 Spor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na 2'nci turda veda eden Kuşadasıspor, gözünü tamamen lige çevirdi. Namağlup lider olduğu TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Ağrı karşısında elimize geçen net fırsatlardan yararlanamadık. Rakibimiz uzatma dakikalarında bulduğu golle bizi yenmeyi başardı. Oyuncularımın sergilediği performanstan genel olarak memnunum. Lig bizim için daha çok önem taşıyor. Şu an 10 puanla lider konumdayız. Yeşilyurt Belediyespor'u yenip zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)
2021-09-30 10:55:35
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