Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı

İHA

Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı

Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesinde, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı açıldı. Şehidin ailesinin de bulunduğu açılışta, Başkan Atay vatan sevgisinin önemine dikkat çekti.

Aydın'a değer katan önemli kişiler ve şehitlerin isimleri açılan parklarda ölümsüzleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda harekete geçen ve seçim döneminde verdiği park sözünü yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Zeybek Mahallesi’nde hizmete sunulacak olan Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Atay; “Yaşamdaki en büyük sevgi, vatan sevgisidir” diyerek vatan sevgisinin önemine dikkat çekti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan mahalle muhtarı Mehmet Aker, Başkan Atay’a teşekkür ederek parkın hayırlı olmasını diledi.

Seçim döneminde verilen sözlerin tek tek tutulduğunu ifade eden Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker; “Açılan bu parkın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız tarafından daha önce söz verilen vaatlerin hepsi tek tek yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize sözü verilen pazar yerinin de açılışında beraber olmak üzere, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Muhtar Aker’in pazar yeri sözünü hatırlatmasına yanıt veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Tecrübeli muhtar olunca, ‘bir sözün daha var, unutma’ demeye getiriyor bana. Evet, o planlamadan geçtiği zaman pazar yerini de gerçekleştireceğiz. Bu dönem içerisinde pazar yerini yapmaya çalışacağız. Planlama ile ilgili bir sıkıntı var. Onu da buradan belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar geciktiriyoruz diye düşünmesin. Planlamadan geçtiği zaman onu da gerçekleştireceğiz” dedi.

“En büyük sevgi, vatan sevgisidir”
Bir insanın yaşamındaki en büyük sevginin vatan sevgisi olduğunu belirten Başkan Atay; “İnsanların siyaset yaptığı süreç içerisinde elbette mutlu olduğu vardır. Bugün de benim çok mutlu olduğum anlardan bir tanesi, siyaset yaşamımda. Verdiğin bir sözü yerine getirmiş olmanız, insanlar tarafından kabul görmeniz, insanların yaptığınız hizmetleri anlayışla karşılıyor olmaları ve sonuçta da mutluluklarını artırıyor olduğunu görmemiz hepimizi çok güzel duygulara kaptırıyor. Bugün de böyle duygular içerisindeyiz. Seçimden önce verdiğimiz sözler neyse hepsini yerine getiriyoruz. Bugün de bu anlamlı parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Ailesi burada. Bir insanın yaşamındaki en büyük sevgi vatan sevgisidir. Bugün ismini verdiğimiz bu park, vatanı için canını feda etmekten gözünü bile kırpmayan bir insanın ismini yaşatmaktan ibaret. O sevgisini gösterirken yaşamını yitirdi. Bize düşen görev de onun ismini ölümsüzleştirmektir. Biz onun vatan yapmış olduğu bu hizmetine karşılık küçük de olsa bir park açarak yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi bir kez daha hatırlattığı için çok teşekkür ediyoruz Dilaver Karsavuranoğlu’na, kendisine Allah rahmet eylesin. Ailesine de çok teşekkür ederim, vatanını seven bir evlat yetiştirmişsiniz. Bu parkın çocuklarımıza, kadınlarımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun ailesi ile birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ürünlerini tanıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ...
Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
YEREL HABERLER Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
YEREL HABERLER Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir katkı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir ...
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
YEREL HABERLER CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri ...
Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı
FETÖ üyeleri bu kaçış yöntemini ilk kez kullandı Su altı scooter ile Yunanistan'a kaçmışlar Deniz altından Yunanistan'a kaçan FETÖ üyeleri yakayı ele verdi
YEREL HABERLER FETÖ üyeleri bu kaçış yöntemini ilk kez kullandı Su ...
Nazilli'nin genç futbolcusunu Beşiktaş kaptı
YEREL HABERLER Nazilli'nin genç futbolcusunu Beşiktaş kaptı
Nazilli’de iyi su hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli’de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top
Ankesörlü telefonlar da tarihe karıştı
YEREL HABERLER Ankesörlü telefonlar da tarihe karıştı
Kuşadasıspor lige döndü
YEREL HABERLER Kuşadasıspor lige döndü
AFAD Nazillili vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER AFAD Nazillili vatandaşları afetlere karşı ...
Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen ...
Akademisyenler Aydın Lisesi’nde ders veriyor
YEREL HABERLER Akademisyenler Aydın Lisesi’nde ders veriyor
Bakır kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları yakalandı
Nazilli’deki evden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki evden cephanelik çıktı
Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma ...
Aydın’ın Sultanları Sarıyer’i devirdi, sıradaki rakip Nilüfer
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları Sarıyer’i devirdi, sıradaki rakip ...
Efeler’in temizlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Efeler’in temizlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
ADÜ’nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk ...
Bakan Koca, Aydın’a dikkat çekti Aydın, maviye boyandı
YEREL HABERLER Bakan Koca, Aydın’a dikkat çekti Aydın, maviye ...
Yankesicilik yapan aynı aileden 4'ü kadın 5 şüpheli Aydın'da yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilik yapan aynı aileden 4'ü kadın 5 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.