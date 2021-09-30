Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Aydın’da Ağustos ayı içerisinde ithalat yüzde 117,5, ihracat ise yüzde 63,3 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 artarak 85 milyon 407 bin dolar, ithalat ise yüzde 117,5 artarak 29 milyon 957 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.



İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 74,24 ile 63 milyon 407 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 20,98 ile 17 milyon 916 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,78 ile 4 milyon 83 bin dolar oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,58 ile 28 milyon 35 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 5,63 ile 1 milyon 687 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,74 ile 221 bin dolar oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Ağustos ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 9 milyon 484 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 8 milyon 805 bin dolar ile İspanya ve 6 milyon 718 bin dolar ile Almanya izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Ağustos ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 12 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 3 milyon 844 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 181 bin dolar ile Güney Kore izledi.

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