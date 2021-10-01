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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı

İHA

Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kademeli normalleşme döneminin başladığı 1 Haziran’dan itibaren düzenlediği etkinliklerle Kuşadalıları sanatın farklı dallarıyla buluşturdu. Kentin yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ücretsiz halk konserleri ise pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu oldu.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, yaz sezonu boyunca önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından HaziranEylül aylarını kapsayan dönemde birçok tiyatro oyunu, festival ve konser düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikler, koronavirüs salgını dolayısıyla uzun süredir sanata hasret kalan Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü. Kentin yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Güvercinada Kalesi ise kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezinde yer aldı.

Kuşadası’nda düzenlenen en önemli kültür ve sanat faaliyetlerinin başında Altın Güvercin Beste Yarışması geldi. Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24’üncü kez kanatlandı. Altı gün süren yarışmada Kuşadalılar, Türk pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık’ın verdiği ücretsiz konser ile muhteşem bir gece yaşadı. Gala gecesinde Işın Karaca, final gecesinde ise ünlü sanatçı Nükhet Duru birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Güvercinada Kalesi de caz ve klasik müziğin birbirinden önemli isimlerini ağırladı. Tarihi Kale’nin eşsiz manzarası eşliğinde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açık hava konserlerinde sahneye çıkan sanatçı ve grupları Kuşadalılar ayakta alkışladı.

Kuşadası Belediyesi, yaz döneminde esnafı da unutmadı. Kentin yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ücretsiz halk konserlerinde Gencer Savaş Bandosu, Didem ve Sinem Balık kardeşler, Necati ve Saykolar, Suzan Kardeş, Yeni Türkü ve Melek Mosso sahne aldı. Konserler, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu oldu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz döneminde Erkan Yücel Sahnesi’nde 8 tiyatro oyunu ile İbramaki Sanat Galerisi’nde farklı ressam ve heykeltıraşların eserlerinin yer aldığı çeşitli sergiler düzenledi. Kültür Müdürlüğü yine aynı dönemde resmi törenler, spor etkinlikleri, özel günler ve anma programlarına da ev sahipliği yaptı. Kuşadası’nın 23 mahallesinde düzenlenen çeşitli şenliklerde ise çocuklar gönüllerince eğlendi.

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