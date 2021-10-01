Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

İHA

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi‘nde planlı olarak düzenlenen hastane afet planı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yıllık yapılması zorunlu olan masa başı ve saha tatbikatı hastane çalışanlarının katılımıyla 'Deprem, Yangın, Kurtarma ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde yapılan tatbikatta olası herhangi bir afet durumunda hastanenin mevcut personel ve ekipmanlarıyla olaya müdahale edip, süreci başarılı bir şekilde yönetip, hastanenin bu tarz olaylarda kendi kendine yetebilirliği test edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, "Senaryo gereğince deprem sonra tüm hastane çalışanları, hasta ve yakınları arasında panik ve kargaşaya neden oldu. Ayrıca da 1.kat sterilizasyon biriminde çıkan yangına hastane acil durum ekibimiz müdahalede bulunarak, olay yeri yönetim ekibimiz de olayı yönetmek adına görevlerinin başında bulundu. Olayın yönetilmesi sürecinde yangının oluştuğu birimle aynı katta bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebekler tahliye edilerek, önceden belirlenmiş olan noktalara triaj alanı, ek hasta bakım alanı, hasta yakını bekleme alanları hazırlandı. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak olağan dışı durum karşısında ne gibi önlemlerin alınacağı tüm hastane personellerince de farkındalık oluşturuldu. Ayrıca depremden dolayı yaralanan hasta hasta yakını ve personele gerekli bakım ve tedaviler kurulan bakım alanlarında yapılarak, panik halinde olan olaydan etkilenen personel, hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlandı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını ...
Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev ...
Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' ...
Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
YEREL HABERLER Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ...
Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında
YEREL HABERLER Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım ...
Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor
Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde ...
Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ...
Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ürünlerini tanıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ...
Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
YEREL HABERLER Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
YEREL HABERLER Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir katkı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir ...
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
YEREL HABERLER CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri ...
Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.