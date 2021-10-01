Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

DHA

Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı


Kadir ÖZEN/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yolardan yurt dışına çıkmak isterken Yunan unsurlarınca yakalanıp, lastik botla Türk kara sularına itildikleri belirlenen, kadın ve çocukların da bulunduğu 50 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu anları görüntüleyen DHA ekibinin Sahil Güvenlik botunda röportaj yaptığı düzensiz göçmenlerden Somalili Hassan Kaaafi (17) ve Eritre uyruklu Muhaas Ali (17), Kuşadası'ndan 1 hafta önce yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yakalanıp, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına en yakın noktadan denize atıldıklarını anlattı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül günü saat 10.30 sıralarında, balıkçılardan gelen, Kuşadası Milli Parkı'ndaki karadan ulaşımın olmadığı koyda mahsur kalan 2 kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kuşadası açıklarındaki Bayrak ile Sisam Adası koyundaki düzensiz göçmenler Somali uyruklu Hassan Kaaafi ve Eritre uyruklu Muhaas Ali kurtarılıp, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Bu anları görüntüleyen DHA ekibinin Sahil Güvenlik botunda röportaj yaptığı düzensiz göçmenler, Kuşadası'ndan 1 hafta önce yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yakalanıp, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına en yakın noktadan denize atıldıklarını anlattı. 3 gün aç ve susuz bırakılıp, cop ve sopalarla dövülerek, para ve değerli eşyalarının alındığını ileri süren düzensiz göçmenler, Kuşadası Milli Parkı'ndaki koya kadar yüzüp, canlarını kurtardıklarını söyledi.
SAKLAMAYI BAŞARDIĞI CEP TELEFONU, HAYATLARINI KURTARMIŞ
Aynı gün ve saatlerde Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da yelkenli tekneyle İtalya'ya geçmeye çalışırken, Yunan unsurlarınca yakalanıp, lastik botla Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında 8 çocuk ve 12 kadının da bulunduğu toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan Suriye, İran, Kırgızistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden Suriyeli uyruklu Melissa Dabranid (17), Yunan unsurlarınca aç ve susuz bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini, soğuk havaya maruz bırakıldıklarını söyledi. Değerli eşya ve telefonlarının alındığını belirten Dabranid, "Ben cep telefonumu gizlemeyi başarabildim. Türk sularına bırakıldığımızda Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayıp, kurtarılmamızı sağladım" dedi.
9 AYDA 11 BİN 681 DÜZENSİZ GÖÇMEN UMUT YOLCULUĞUNDA KURTARILDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde, ocakeylül aylarını kapsayan 9 aylık süreçteki 404 olayda; 11 bin 681 düzensiz göçmenin, umut yolculuğunda kurtarıldığı kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemdeki 457 olayda, 15 bin 400 düzensiz göçmenin de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken kurtarıldığı belirtildi. Geçen seneyle kıyaslandığında bu yıl aynı dönemdeki düzensiz göçmen sayısındaki düşüşe dikkat çekildi. Geçen yıl Eylül ayında Türk kara sularında 35 olan yaşamını yitiren göçmen sayısının, bu sene 4 olduğu belirtildi. Geçen yıl Eylül ayında 65 insan kaçaklığı organizatörü yakalanırken, bu sene rakam 19 oldu.
7 BİN GÖÇMEN, TÜRK KARA SULARINA İTİLDİ
Ayrıca umuda yolculukta binlerce kaçak göçmen de Yunan askeri tarafından yakalanıp, Türk kara sularına itiliyor. Bu olaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarıyla ortaya koyuluyor. Çanakkale, Balıkesir ile İzmir Dikili ilçesinden Midilli, Çeşme ilçesinden Sakız, Menderes ilçesinden Sisam, Aydın Kuşadası ilçesinden Sisam, Didim ilçesinden Farmakonisi (Bulamaç), Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 7 bin 718 göçmenin Yunan güvenlik güçlerince engellenip, Türk kara sularına itildiği belirtildi. Çoğu Suriye, Afganistan, Filistin, Irak, Mısır, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerden daha iyi yaşam için umuda yolculuğa çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bu engellemeler sırasında zor anlar yaşadığı kaydedildi.
YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARININ SERT MÜDAHALESİ
Sahil Güvenlik Botu Gemi Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, "Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik sert müdahalelerde bulunulduğu, bu müdahalelerde göçmenlerin lastik botlarının patlatıldığı, motorlarının söküldüğü göçmenlerin darbedilerek değerli eşyalarının alındığı, üzerlerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığı, elleri kelepçeli halde denize bırakıldıkları hatta üzerlerine zaman zaman ateş açıldığı düzensiz göçmenlerin beyanlarında kamuoyuna da yansımaktadır. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bu şekilde şiddet uyguladıktan sonra düzensiz göçmenleri motoru ve benzin bidonu alınan lastik bot veya kullanılamaz durumdaki can sallarına kalabalık gruplar halinde bindirilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı, Türk kara sularına veya ülkemize ait üzerinde yaşam olmayan ada ve adacıklara geri ittiği olaylara ilişkin bazı görüntüler de medyada yer bulmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Kadir ÖZEN
2021-10-01 10:42:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ...
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını ...
Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev ...
Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' ...
Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
YEREL HABERLER Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ...
Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında
YEREL HABERLER Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım ...
Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor
Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde ...
Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ...
Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ürünlerini tanıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, İstanbul’da Aydın’ın tarım ...
Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
YEREL HABERLER Esnaf talep etti, Nazilli Belediyesi şeker dağıttı
Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
YEREL HABERLER Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı
ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir katkı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir ...
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
YEREL HABERLER CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, TEKNOFEST’e damga vuran öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.