Aydın’ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley C grubunda mücadele eden Aydın’ın Sultanları ilk maçında Kuzeyboru’ya 30 mağlup olduktan sonra sırasıyla Sarıyer Belediye’yi 31, Nilüfer Belediye’yi ise 30 ile geçerek, C Grubunda ikinci sırayı alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finale yükselen diğer takımlar ise Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru oldu.

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