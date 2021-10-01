82 yaşındaki nine çalışmadan duramıyor Yaşlılık maaşı bulunan kadın, sosyal yardım almasına ve evine yemek getirilmesine rağmen hala çalışıyor Yaşlı kadın, tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu göz yaşları içinde anlattı

Aydın Efeler'de yaşayan 82 yaşındaki Naciye Nine’nin çocuklarının vefasızlığı görenlerin yüreklerini sızlatıyor. Yaşlı kadın, “5 çocuk büyüttüm 4’ü hayatta. Ancak çocuklarım vefasız çıktı. Kendi evim olmasına rağmen çalışmak zorundayım” dedi.

Aydın Valiliği'nden çeşitli sosyal yardım aldığını, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından evine yemek getirildiğini belirten yaşlı kadın, tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu belirterek, göz yaşları içinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. Aynı zamanda yaşlılık maaşı da bulunduğunu belirten 82 yaşındaki Naciye Çamcı, yetiştirdiği çocuklarının vefasızlığından şikayetçi oldu.

Aydın Kent Meydanı’ndaki Yörük Ali Efe heykelinin karşısında yazın sıcakta kışın da soğukta tezgah açıp yara bandı, mendil, maske, çakmak gibi değişik eşyalar satan Naciye Nine, günlük satıştan elde ettiği 4050 TL paranın karı ile bazı ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını söyledi.

“Evlatlarım vefasız çıktı”

Her gün sabah saatlerinde kaldırım üzerinde açtığı tezgahta satış yapmaya çalışan Naciye Çamcı, “Yaşlılık aylığı alıyorum, ancak hayırsız evlatlarım var. 5 tane evladım var. Birisi öldü. Evlatlarımdan kaçmak için buraya geliyorum. Bıktım artık evlatlarımdan. Bazen 5060 liralık satış yapıyorum bazen hiç kazanamıyorum. Kemer'deki evimden buraya arabayla gelip gidiyorum” diyerek hayatta 4 evladı olmasına rağmen zor bir hayat sürdüğünü söyledi.

Bugün 36 liralık satış yaptığını ve bunun karı ile biraz daha iyi yaşamaya çalıştığını kaydeden yaşlı kadın, evlatları kendi evinde yaşamasına rağmen kendisine kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü. Evi olmasına rağmen kendisine ait kümes kadar bir yer olmasını istediğini söyleyen yaşlı kadın, Valilikten de belediyeden de kendisine zaman zaman yardım geldiğini ve evine yemek gönderildiğini belirterek, “Ben arlı bir insanım. Kimseye bir şey de diyemem” diyerek tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.