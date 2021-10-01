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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek

DHA

Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek


NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçiren Nazilli Belediyespor yarın Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanla 8'inci basamakta yer alan siyah-beyazlıların teknik direktörü Kadir Kar, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak evlerine istedikleri sonucu alarak döneceklerini söyledi. Nazilli'de sakatlıkları geçen İlyas, Aytaç ve Mehmet Özdıraz da forma bekliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2021-10-01 11:58:02

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