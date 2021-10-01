Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçiren Nazilli Belediyespor yarın Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanla 8'inci basamakta yer alan siyah-beyazlıların teknik direktörü Kadir Kar, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak evlerine istedikleri sonucu alarak döneceklerini söyledi. Nazilli'de sakatlıkları geçen İlyas, Aytaç ve Mehmet Özdıraz da forma bekliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-01 11:58:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.