Her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor Z kuşağı da Türk kahvesini sevdi

1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla yapılan bir araştırmaya göre, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan, en eski kahve hazırlama ve pişirme metodu olan 500 yıllık geçmişe sahip Türk kahvesini her 3 kişiden 2’si tercih ettiği bildirildi.



Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul’a getirilen ve adını Türkler tarafından geliştirilen hazırlama şeklinden alan Türk kahvesi 500 yıldır Türklerin vazgeçilmez içeceği olarak popülerliğini korumaya devam ediyor. Sade, orta ve şekerli olarak servis edilen Türk kahvesinin bir çok bölgede misafirliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "yapılan araştırmalara göre kadınların Türk kahvesi tercihi karşılıklı sohbet anı olurken, erkekler ise yemeklerden sonra yudumlamayı daha çok seviyor. Türk kahvesi kız isteme merasimlerinin de vazgeçilmezi olurken, gelinlik kızların içerisine tuz kattığı kahvenin tamamını içip bitiren damat adaylarının, birliktelikte her türlü sıkıntıya katlanacağına inanılıyor" diyerek Z kuşağının da Türk kahvesini sevdiğini ve bu yöndeki gelenekleri sürdürdüğünü belirtti.



Türk kahvesi favori olma özelliğini koruyor



Çay tüketiminin de üst seviyelerde olduğu Türkiye’de liderliği kaptırmayan Türk kahvesinin, yeni nesil içeceklere rağmen halen en favori içecekler arasında yer aldığını kaydeden Türkiye'de en fazla kahvenin satıldığı işletmelerden biri olan Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, "Günlük hayatta hemen hemen herkesin en az bir kere tükettiği içecek olan Türk kahvesi, yeni nesil kahvelerin de önünde yer alıyor. Bir internet sitesinin ziyaretçileri arasında yapılan anketin sonucuna göre, her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor. 553'ü kadın ve 462'si erkek olmak üzere bin 15 kişi üzerinde yapılan araştırmada ’Bir kahve içelim’ denilince herkesin aklına Türk kahvesinin geldiği belirtildi. Ankette kadınların yüzde 61’inin erkeklerin ise yüzde 67’sinin Türk kahvesinin favori içecekleri olarak tanımladıkları ortaya çıktı. Yeme içme kültüründe Z kuşağı pek çok geleneği unuttu ama, Türk kahvesi kültürü devam ediyor" diye konuştu.

Demografik analizler de Türk kahvesini 1. çıkarıyor

Kahve tercihlerini yaş grupları kapsamında incelenen ankette, 1824 yaş arasındaki gençlerin yüzde 62’si, 2534 yaştakilerin ise yüzde 70’i oyunu Türk kahvesinden yana kullandığı belirtildi. Pandeminin 3544 yaş arasındakileri etkilemediği, katılımcıların yüzde 80 oranla Türk kahvesini tercih ettiği ortaya çıktı.

Türk kahvesinin aynı zamanda direnci arttırdığını da belirten Tonkul, "Türk kahvesinin, içerdiği kafein sayesinde insanlarda fiziksel performansı ve enerji düzeyini arttırması ve yağ yakımına yardımcı olduğu biliniyor. Bunun yanında konsantrasyon yeteneğini arttırdığı, alzheimere karşı koruduğu, yemekten sonra içilirse sindirimin rahatlamasını sağladığı, kolestrolü düşürdüğü ve stresi giderdiği belirtiliyor. En güzel yanlarından biri ise oldukça keyif vermesidir" diyerek Türk kahvesinin asırlardır cazibesini koruduğunu belirtti.

