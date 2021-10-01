Her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor Z kuşağı da Türk kahvesini sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor Z kuşağı da Türk kahvesini sevdi

İHA

Her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor Z kuşağı da Türk kahvesini sevdi

1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla yapılan bir araştırmaya göre, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan, en eski kahve hazırlama ve pişirme metodu olan 500 yıllık geçmişe sahip Türk kahvesini her 3 kişiden 2’si tercih ettiği bildirildi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul’a getirilen ve adını Türkler tarafından geliştirilen hazırlama şeklinden alan Türk kahvesi 500 yıldır Türklerin vazgeçilmez içeceği olarak popülerliğini korumaya devam ediyor. Sade, orta ve şekerli olarak servis edilen Türk kahvesinin bir çok bölgede misafirliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "yapılan araştırmalara göre kadınların Türk kahvesi tercihi karşılıklı sohbet anı olurken, erkekler ise yemeklerden sonra yudumlamayı daha çok seviyor. Türk kahvesi kız isteme merasimlerinin de vazgeçilmezi olurken, gelinlik kızların içerisine tuz kattığı kahvenin tamamını içip bitiren damat adaylarının, birliktelikte her türlü sıkıntıya katlanacağına inanılıyor" diyerek Z kuşağının da Türk kahvesini sevdiğini ve bu yöndeki gelenekleri sürdürdüğünü belirtti.

Türk kahvesi favori olma özelliğini koruyor

Çay tüketiminin de üst seviyelerde olduğu Türkiye’de liderliği kaptırmayan Türk kahvesinin, yeni nesil içeceklere rağmen halen en favori içecekler arasında yer aldığını kaydeden Türkiye'de en fazla kahvenin satıldığı işletmelerden biri olan Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, "Günlük hayatta hemen hemen herkesin en az bir kere tükettiği içecek olan Türk kahvesi, yeni nesil kahvelerin de önünde yer alıyor. Bir internet sitesinin ziyaretçileri arasında yapılan anketin sonucuna göre, her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini tercih ediliyor. 553'ü kadın ve 462'si erkek olmak üzere bin 15 kişi üzerinde yapılan araştırmada ’Bir kahve içelim’ denilince herkesin aklına Türk kahvesinin geldiği belirtildi. Ankette kadınların yüzde 61’inin erkeklerin ise yüzde 67’sinin Türk kahvesinin favori içecekleri olarak tanımladıkları ortaya çıktı. Yeme içme kültüründe Z kuşağı pek çok geleneği unuttu ama, Türk kahvesi kültürü devam ediyor" diye konuştu.
Demografik analizler de Türk kahvesini 1. çıkarıyor
Kahve tercihlerini yaş grupları kapsamında incelenen ankette, 1824 yaş arasındaki gençlerin yüzde 62’si, 2534 yaştakilerin ise yüzde 70’i oyunu Türk kahvesinden yana kullandığı belirtildi. Pandeminin 3544 yaş arasındakileri etkilemediği, katılımcıların yüzde 80 oranla Türk kahvesini tercih ettiği ortaya çıktı.
Türk kahvesinin aynı zamanda direnci arttırdığını da belirten Tonkul, "Türk kahvesinin, içerdiği kafein sayesinde insanlarda fiziksel performansı ve enerji düzeyini arttırması ve yağ yakımına yardımcı olduğu biliniyor. Bunun yanında konsantrasyon yeteneğini arttırdığı, alzheimere karşı koruduğu, yemekten sonra içilirse sindirimin rahatlamasını sağladığı, kolestrolü düşürdüğü ve stresi giderdiği belirtiliyor. En güzel yanlarından biri ise oldukça keyif vermesidir" diyerek Türk kahvesinin asırlardır cazibesini koruduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: “Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuşadası’nda STK ve turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Turizm sektörünün en az şekilde ...
Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Kuşadası Belediyesi'de yer aldı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Kuşadası Belediyesi'de ...
Bakan Çavuşoğlu: Sağlık turizminde dünyada ilk 3'teyiz
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Sağlık turizminde dünyada ilk ...
Tarım ve hayvancılık İspanya’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık İspanya’da masaya yatırıldı
Didim Polisi telefonunu kaybeden İngiliz’e sosyal medyadan ulaştı
YEREL HABERLER Didim Polisi telefonunu kaybeden İngiliz’e sosyal ...
Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek
Başkan Özcan’dan Asırlık Elif Nine’ye unutulmayacak hediye
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Asırlık Elif Nine’ye unutulmayacak ...
82 yaşındaki nine çalışmadan duramıyor Yaşlılık maaşı bulunan kadın, sosyal yardım almasına ve evine yemek getirilmesine rağmen hala çalışıyor Yaşlı kadın, tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu göz yaşları içinde anlattı
YEREL HABERLER 82 yaşındaki nine çalışmadan duramıyor Yaşlılık maaşı ...
Karacasu Memnune İnci MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Karacasu Memnune İnci MYO Akademik Genel Kurul ...
Aydın’ın Sultanları çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları çeyrek finale yükseldi
Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk ...
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ...
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını ...
Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası 2021 yılında bir çok sanatsal etkinliğe ev ...
Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' ...
Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay, kardeş şehri yalnız bırakmadı
Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
YEREL HABERLER Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı
Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi’nde Aydın’ın ...
Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında
YEREL HABERLER Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım ...
Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.