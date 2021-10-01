Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Eker, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

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Aydın Curiyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.



Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, kurum olarak ADÜ ile verimli çalışmalar geçirmeyi temenni ederek 20212022 Akademik Yılının hayırlı olmasını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, Başsavcısı Eker’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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