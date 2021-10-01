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Kuşadası’nda, mermerler sanatla şekillenecek 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı İlk çekiç vuruldu, usta eller harekete geçti

İHA

Kuşadası’nda, mermerler sanatla şekillenecek 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı İlk çekiç vuruldu, usta eller harekete geçti

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık 1 ay sürecek olan sempozyumda mermerler, usta heykeltraşların elinde hayat bulacak. “Yaşam Hakkı” teması ile sanatla şekillenecek olan mermer heykeller, Kuşadası’nın çeşitli bölgelerinde sergilenecek.
Geçmişinde ülke genelindeki birçok müzisyene ev sahipliği yapan Altın Güvercin başta olmak üzere çeşitli sanat etkinlikleri ile uluslararası camiada da adından söz ettirmeyi başaran Kuşadası, şimdi de Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu ile dünyaya açılacak. Önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nın turizmin yanı sıra sanatla anılan bir kent olacağını vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılan modern bir turizm kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyumda, bloklar halinde bulunan mermerler Türkiye, İran, Gürcistan, Estonya ve Rusya’dan katılan 10 heykeltıraşın ellerinde şekillenecek. Kuştur mevkiinde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası’nda düzenlenen sempozyumu ziyaret ederek, heykellerin yapılış sürecini izlemek isteyen tüm vatandaşlar 30 Ekim’e kadar sempozyum alanına giderecek süreci yakından takip edebilecek.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren sempozyumun küratörü Hakan Şengönül “Bu yıl düzenlemiş olduğumuz sempozyumun teması yaşam hakkı. Heykeltraşlarımız Marmara Adası’ndan gelen mermer blokları yontarak Kuşadası açık hava heykel müzesi oluşumuna katkı sağlayacaklar. Bir kente sanat eseri kazandırmak için bir araya gelen, sanata ve sanatçıya önem veren Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e, KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.
“10 eser Kuşadası’na kazandırılacak”
Bu yıl 10 önemli eserin Kuşadası’na kazandırılacağını ifade eden KUSAV Başkanı Levent Köylü ise “Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılır bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu. Geçen sene üretilen 9 eser kentimizin farklı noktalarına yerleştirildi. Bu sene de 10 önemli eser Kuşadası’na kazandırılacak” dedi.
Törende, Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı adına konuşan Rena Çukurova ise, “Rahmetli dedem Mehmet Nuri Göçen anısına kurduğumuz vakfın misyonu kültür, eğitim ve sanattır. Elimizden geldiğince kültürlerarası etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne böyle bir işe öncülük ettiği için çok teşekkür ediyoruz” diyerek, tüm heykeltraşlara başarılar diledi.
“Her sokakta olmasını çok önemsiyoruz”
Kuşadası’nın sanatla anılan bir kent olması için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nu kentimiz için yapılmış önemli aktivitelerden biri olarak görüyorum. Biz Kuşadası’nı sanatla anılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla heykel, resim, müzik gibi birçok sanat dalında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Heykel sanatının kentimizin her sokağında var olmasını çok önemsiyoruz. Kentimizi ziyaret eden her misafirin bu heykellerle karşılaşması ve bu eserlerle fotoğraf çektirerek sosyal medyada kullanması bizim için çok önemli. Çünkü Kuşadası’nı yeni turizm döneminde Türkiye’nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Kuşadası, doğa ve kültür turizminin yanı sıra dünyanın en önemli kruvaziyer limanlarından birine sahip. Hiçbir zaman turizmde kıymetini yitirmeyecektir. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Kuşadası’nı tekrar hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu da bu mücadelemize büyük destek veriyor. Kentimizi daha güzel bir hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların hepsini Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen 10 heykeltraş arkadaşımız kentimize çok önemli eserler bırakacaklar. İnanıyorum ki 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu da ilki gibi çok başarılı geçecek. Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılan modern bir turizm kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
“Her canlının yaşam hakkı var”
Sempozyumun bu yıl “yaşam hakkı” teması ile düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Her canlının yaşam hakkı vardır. Öncelikle bu hakkı tüm insanlık ve sokaktaki can dostlarımız için savunuyoruz” diyerek organizasyonu tüm canlılara adadıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından sempozyum, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yöneticisi Rena Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından mermer üzerine vurulan ilk çekiç darbesi ile başladı.
5 Ülkeden 10 heykeltraş
Heykeltraş Hakan Şengönül’ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye’den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan, Burak Çizer, Hakan Şengönül ve Vasilisa Chugunova, İran’dan Bahman Chegeni, Gürcistan’dan Ivan Guldedava, Estonya’dan Kirill Grekov, Rusya’dan ise Mikail Sobolev katılırken sempozyumun asistanlığını ise Mehmet Ali Demirci ve Hüseyin Ünlü yapacak.
Çocuklar da unutmadı
Bir ay boyunca mermer blokları yontarak “yaşam hakkı” teması ile şekillendirecek olan 10 heykeltıraşın eserleri Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Sempozyum kapsamında 25 Ekim tarihinde çocuklar için kil atölyesi düzenlenecek. Sanatseverler her gün 09.3018.00 saatleri arasında sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyebilecek. Çalışmaları izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00’de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kalkacak.
Yoğun bir katılımla başlayan sempozyumun açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yöneticisi Rena Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

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