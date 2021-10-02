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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

On bin kilometre öteden geldi, vatandaşların ilgi odağı oldu

İHA

On bin kilometre öteden geldi, vatandaşların ilgi odağı oldu

Aydın’ın Efeler ilçesi cumartesi pazarında Mahmut Çelik isimli pazarcının tezgahını süsleyen ve on bin kilometre uzaklıktaki Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek deneme amaçlı ekilen 'sarı armut domates' vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kırsal Karaköy Mahallesi’nde yaşayan, çiftçilik ve pazarcılık yapan 27 yaşındaki Mahmut Çelik bir gün internette araştırma yaparken fotoğrafını gördüğü 'sarı armut domates' dikkatini çekti. Araştırmasını bu domates türü üzerine yoğunlaştıran Çelik, bu domates türünü bahçesine ekmeye karar verdi. Amerika’daki ağabeyine konuyu aktararak tohum için destek istedi. Ağabeyinin Türkiye ziyaretinde yanında getirdiği sarı domates tohumlarını denemek için bahçesine eken Çelik, ilk ürünlerini aldı. Sarı armut domatesleri Cumartesi pazarındaki tezgahına da getiren Çelik, kendisinden alışveriş yapanlara tatmaları için sarı armut domateslerden ikram ediyor.

Amerika’dan geldi, Türkiye’de ürün verdi
Sarı armut domatesleri deneme amaçlı ektiğini ve güzel verim aldığını belirten Mahmut Çelik, "Bir gün bahçemizde yapacağımız bir uygulama ilgili internette araştırma yaparken armut şeklindeki bu sarı domatesler dikkatimi çekti. Daha sonra bu domatesin nasıl ekildiğine, fidelerinin nasıl yetiştirildiğine, ürününün nasıl elde edildiğine ve faydalarına baktığımda bu domatesi bahçemde yetiştirmeye karar verdim. Amerika’da yaşayan ağabeyimle telefonda bir gün konuşurken bu konuyu kendisine açtım. Sağ olsun o da Türkiye’ye gelirken sarı armut domates tohumlarını getirdi. Paketin içerisinde yaklaşık 10 kadar tohum bulunuyordu. Denemek amaçlı bahçeme ektim, fideler yetiştirdim. Daha sonra bunları büyüterek bu domatesleri elde ettim" dedi.

"Görenler önce şaşırıyor, sonra beğeniyor"
Sarı armut domatesi görenlerin önce şaşırdıklarını sonra da tadını beğendiklerini ifade eden Çelik, "Pazarda alışveriş yapan müşterilerime tatmaları için birer tane veriyorum. Bunları turşuluk biber sananlar da oldu, armut sananlar da. Ancak bunlar ne biber, ne de armut, bunlar bildiğimiz domates. Her müşterim mutlaka bunların ne olduğunu soruyor. Domates cevabını vererek, ikram edip tatmalarını istiyorum. Önce inanmıyorlar, ancak tadınca, beğenip domatesten farkı olmadığını söylüyorlar. Araştırmalarımdan edindiğim bilgiye göre de bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini koruyor. Kolesterol seviyesini de dengeleme özelliğine sahip bu domatesler, lifli yapılarıyla da bağırsakları çalıştırarak sindirime de yardımcı oluyor" diye konuşarak, bu üretimi geliştirip daha fazla üretim yapmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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