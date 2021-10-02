Başkan Özcan öğrenciler için harekete geçti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) kazanarak ilçeye gelen üniversite öğrencilerinin konaklama olanaklarını kolaylaştırmak ve kentin sosyal yapısını hareketlendirerek öğrenci sayısını artırmaya yönelik istişare toplantısı düzenledi.



Nazilli’nin hem sosyoekonomik hem de jeolojik yapı itibariyle öğrenci dostu bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, “Kentimizin büyük değerleri olan Sümerbank, Arpaz Kalesi ve Mastaura Antik Kenti için projelerimiz hazır. Tamamının cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Festivaller düzenleyerek konserlerimize devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle uzun süredir bu tür etkinliklerde bir araya gelemedik. Göreve ilk geldiğimizde art arda pek çok etkinliğimiz oldu. Özellikle öğrenciler bu durumdan oldukça mutluydu. Ancak insan sağlığını ön planda tuttuğumuz için ara verdik. Önümüzdeki günlerde sosyal etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada olduğumuz gibi her zaman birlikte olur hep birlikte hareket edersek neticeye ulaşırız diye düşünüyorum” diye konuştu.



"Nazilli’de konaklama sorunu yok"

Yapılan toplantının ardından Nazilli’de öğrencilerin konaklaması noktasında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Başkan Özcan, “Ben bu toplantıyı sorunun ya da çözümün bütün paydaşları ile birlikte yapmak istedim. Birlikte bir değerlendirmede bulunalım. Özellikle emlakçılar, yurt sahibi arkadaşlarımız, muhtarlarımız ve üniversitemiz bu anlamda çok önemli. Bu sorunların çözümü için hep birlikte hareket edelim istiyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.



Toplantının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Başkan Özcan, 2. bir buluşma düzenleyerek yeniden bir araya geleceklerini ifade ederken, Belediye Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ADÜ Nazilli yetkilileri, muhtarlar, yurt işletmecileri ve emlakçılar katıldı.

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