Nazilli Belediyespor isyanda

En çok onlar kazandı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2'yle başladığı sezonda art arda ikinci yenilgisini Zonguldak Kömürspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek alan Nazilli Belediyespor, hakem kararlarına isyan etti.

Maçın 90+4'üncü dakikasında Koray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine rağmen hakem Mehmet Türkmen'in pozisyonu gol olarak saymadığını belirten Başkan Soner Yelkovan, en azından beraberlikle dönecekleri deplasmandan puansız ayrıldıklarını söyledi. Zonguldaklı futbolcuların çizgiyi geçtikten sonra topu çıkardığı pozisyonda siyah-beyazlıların itirazları kararı değiştirmezken başkan Yelkovan, "Hakem kurbanı olduk. Biz bunlara sığınmıyoruz. Oyuncularımız saha içinde çok iyi mücadele ettiler. Puanla döneceğimiz zorlu karşılaşmadan hakem hataları yüzünden puansız dönmek zorunda kaldık. Hakem hataları erken başladı. Kulüplerin hakları ve emekleri korunmalıdır. Üzgünüz ancak takım olarak ligin en iyi takımları arasındayız. Bunları da aşacak güçteyiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-03 13:31:21



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