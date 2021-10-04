Kuşadasıspor koltuğunu korudu



Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, 2 puan kaybetmesine rağmen en yakın takipçisi 52 Oduspor'un da haftayı 1 puanla kapatmasıyla liderlik koltuğunu korudu.Rakipleri karşısında tutuk bir futbol sergilediklerini belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Ligin kaliteli ekiplerinden biriyle oynadık. Malatya, 25'inci dakikada golü bulduktan sonra kapandı. Elimize geçen net gol fırsatlarını değerlendiremeyince beraberliğe razı olduk. Sahamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Ancak lig uzun bir maraton. Bu maçı unutup, önümüze bakacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-10-04 11:25:11



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