Amatör Spor Haftası Aydın'da törenle başladı

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan ‘Amatör Spor Haftası’ kutlamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen tören ile başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 410 Ekim 2021 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanıyor. Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden düzenlenen açılış töreni ile başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Keskin, Aydın'da yaşayan herkesi spor yapmaya davet ederek, "Amatör spor kazanç amacı gütmeyen, sonunda bir para ödülü olmayan veya gelir sağlamak niyetiyle yapılmayan bir spordur. Amatör ruhla yapılan spor da işbirliği, paylaşma, takım ruhu gibi değerler kazanılmakta, kazanılan bu değerler sonucunda da sporda büyük başarılara imza atılmaktadır. Bu sebeple amatör sporun önemi büyüktür. İşte bu yüzden amatör spor branşlarına dikkat çekmek, çocuklarımıza ve gençlerimize spor branşlarını tanıtmak amacıyla bu haftayı Amatör Spor Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler de spor bilinci oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra amatör sporu desteklemek için de amatör spor kulüplerine, antrenörlere, geleceğin şampiyon sporlarını yetişmesi için maddi ve manevi destek sağlamak adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere 7'den 70'e herkesi saha ve tesislerimize spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Hafta boyunca çeşitli müsabakalar düzenlenecek

Kortej yürüyüşü ile devam eden tören, Adnan Menderes Stadyumu 1 nolu yan sahada gerçekleştirilen sportif etkinlikler ile son buldu. 410 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın’da çeşitli spor branşlarında yapılacak müsabakalar ile tamamlanacak. Öte yandan hafta dolayısıyla düzenlenecek olan kurumlar arası voleybol ve futbol müsabakaları da 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı haftasında son bulacak.

