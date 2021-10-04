Didim’de can dostlar için ameliyathane açıldı

Hayvanları Koruma Günü’nde Didim Belediyesi tarafından kurulan ameliyathanenin açılışı gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarının bakılması ve beslenmesinden, tedavi edilmesine kadar birçok alanda çalışmalarını başarı ile yürüten Didim Belediyesi önemli bir hizmete daha imza attı.

4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından can dostlar tedavisi için yapılan ameliyathanenin açılışı gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine kurulan içerisinde teknolojik tedavi cihazlarının bulunduğu, aynı anda 2 ameliyat yapılabilecek büyük alana sahip, ameliyathanenin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl Sekreteri Okan Kılıç CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Dilaver Demir, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları, yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşma gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Burada bulunan herkes hayvan sever, herkes yardım sever. Herkes hayvanların üzerine titizlikle eğiliyor. Üstüne düşeni vazife olarak kabul edip yerine getiriyor. Birçok bağışçımız var. Birçok yardım eden insan var. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Atabay “ İl genelinde parmakla gösterilebilecek hayvan barınaklarından bir tanesi burası. Buraya çok önem veriyoruz. Çalışanlarımıza, teknik insanlara, görevli arkadaşlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor bir işler, bu işler istemekle ve sevgi ile yapılır” ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay “Muhakkak seyyar mobil hastane edinmemiz gerekiyor. Bu kısırlaştırma olayı sadece dışarıdan toplayıp buraya getirmekle yapacağımız, başaracağımız bir durum değil. Bu kadar hayvan severin olduğu bir ilçede başıboş sokaklarda gezen birçok canlımızın olmaması lazım. Canlılarımıza yerinde müdahale ederek tedavisini gerçekleştirebilmemiz için mobil bir ameliyathane edinmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve beraberindekiler ameliyathanenin açılış kurdelesini kesti.

Etkinlikte, Can dostlarımız için Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve katılımcılar tarafından verildi.

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