Nurcan traktörün altında kalarak can verdi



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Olcay Yavuz tarlada traktörle çalışma yaparken, geri manevra yaptı. Bu sırada traktörün arkasında bulunan kayınbiraderinin kızı 4 yaşındaki Nurcan Karadeniz, traktörün altına kaldı. Hastaneye kaldırılan Nurcan kurtarılamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Acarlar Mahallesi Kazak Kahvesi Mevkiisinde meydana geldi. Olcay Yavuz, 09 ADF 457 plakalı traktör ile tarlada çalışırken, kayınbiraderinin kızı Nurcan Karadeniz, ailesinin yanından uzaklaşarak traktörün arka kısmında oyun oynamaya başladı. Yavuz, tarlada dönmek için geri manevra yapınca talihsiz Nurcan traktörün altında kaldı. Nurcan'ın çığlığı üzerine duran Olcay Yavuz ve akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurcan, olay yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan küçük kızın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-10-04 19:07:01



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