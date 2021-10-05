Aydın’da ceviz hasadı başladı

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin ’Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ olarak tarif ettiği Aydın’da ceviz hasat dönemi başladı. Fiyatlardan memnun olan üreticiler aşırı kuraklıktan dolayı rekoltede ciddi derecede azalma yaşandığını belirtti.

Türkiye’de kestane ve incir üretim merkezi olarak bilinen Aydın’da son yıllarda üretimi artan cevizin hasadına başlandı. Özellikle Köşk ilçesinde bağlı yüksek rakımlı mahallelerde hasat edilmeye başlanan cevizler üreticinin umudunu arttırdı. Adeta şenlik havasında geçen ceviz hasadında vatandaşlar bir yandan ceviz hasat ederken diğer yandan da yazdan kalma günlerin keyfini çıkarıyor. Ceviz hasadının en yoğun olduğu bölgelerden Köşk, Başçayır, Ahatlar ve Sarıçam bölgelerinde sabahın erken saatlerine işe başlayan çiftçiler akşama kadar ceviz hasat ediyor.

Bu yıl hasada domuzların bahçeleri istila etmesinden dolayı biraz erken başlamak zorunda kalan çiftçiler, mahsulü ve ağaçları korumak için hasat işleminde acele ettiklerini belirtti.



Rekolte düşük fiyatlar yüksek

Pek çok tarım ürününde olduğu gibi bu yıl cevizde de rekoltenin düşük olduğunu belirten üreticilerden Burak Kılınç, "Kuraklıktan dolayı bu yıl rekolte düşüklüğü var. Ancak fiyatlar iyi. Cevizleri hasat etmeye başladık. Çok kurak, yağmur bekliyoruz" diye konuştu.

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