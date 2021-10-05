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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çondur: "Pamuk fiyatlarındaki artış üreticiyi memnun etti"

İHA

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çondur: "Pamuk fiyatlarındaki artış üreticiyi memnun etti"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuğun, 2021 yılı hasat dönemine ilişkin değerlendirmede bulunurken, pamuk fiyatlarındaki artışın üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Aydın’da pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu yıl yaşanılan kuraklığa rağmen verimlerde geçen yıla göre çok düşüş söz konusu olmadığını, tarlalarda 500 kilonun üzerinde hasat yapıldığını belirtti. Pamuk fiyatlarındaki artışın üreticiyi tatmin ettiğini ifade eden Çondur, "Pamuk fiyatı geçen yıl bu dönemlerde tonu 4 bin 750 lira civarındayken şu anda 11 bin liraya yükseldi. Fiyatlardaki artış ciddi anlamda üreticiyi tatmin ediyor. Tabi son zamanlardaki girdi maliyetlerindeki artışlar 2021 yılı üretimine yansımadı. Önümüzdeki yıl ciddi anlamda maliyetlerde artış bekleniyor. Ama bu yıl üzerinden konuşursak 500 kilo ortalama rakamlar ve 11 lira net alım fiyatıyla üreticimiz ciddi gelir elde etti" dedi.

Hasat sezonunun sonuna kadar verimin bu şekilde seyretmesini temenni ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fiyatların kendini muhafaza etmesi durumunda üreticiler için de ciddi anlamda bir gelir artışı kaydedileceğini belirtti.

"İthalatta bağımlılığı azaltmak adına üretimin desteklenmesi gerekiyor"
1 lira 10 Kuruş olan destekleme miktarının bu yıl içinde aynı olacağını şu anki verim ortalaması ve fiyatla da yeterli olduğunu ifade eden Fevzi Çondur, desteklemenin bu yıl özelinde artmamasının makul olabileceğini belirtti. Çondur, “Bir sonraki yıl için mutlaka girdi maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak destekleme miktarında belli bir artış bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl özellikle ham madde ve pamuğa çok ihtiyacımız var. Tekstil sanayimiz şuanda 1 Milyon 700 bin ton civarında tüketim yapıyor. Kendi üretimimiz yaklaşık 700 bin ton. Pamukta belli bir ihracatımızda var. Bundan dolayı ürettiğimizin iki misli daha ithal eden pozisyonuna geldik. İthalatta bağımlılığı azaltmak için üretimin desteklenmesi gerekiyor. Özellikle de girdi maliyetlerindeki yükselmeden dolayı destekleme priminin en az bir buçuk liralara yükselmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

"Lisanslı depolar çırçır fabrikaları için önem teşkil ediyor"
Lisanslı depoların çırçır fabrikaları için önem teşkil ettiğini dile getiren Başkan Fevzi Çondur, lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayınlanan lisanslı depo tebliğinin üreticiye hitap etmediğini belirten Çondur, "Çünkü üretici, çırçır fabrikalarında pamuğunu fason işleterek lisanslı depoları kullanamıyor. Pamuk, buğday ve mısır gibi direk tarladan hasat edildiğinde stoklanabilen bir emtia değil. Önce çırçırlama işleminin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim yine bakanlığa yazdığımız raporda da belirttiğimiz üzere çırçır fabrikalarının destekleme kapsamına alınması ve lisanslı depo desteklerinden faydalandırılması talebimizdir. Bu amaçla da GEKA ve İZKA desteğiyle Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş kuruldu. Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin faaliyetine başlaması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl biz bu lisanslı depoyu faaliyete geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle malın çok olduğu yıllarda, talebin azaldığı ve arzın yüksek olduğu dönemlerde lisanslı depolar çok kıymetli. Ayrıca pamuk özelinde pamuğun kalitesinin de muhafaza edilmesi açısından da bu lisanslı depolar bizim için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılı mahsulü pamuğu Söke Argavlı mahallesinde yer alan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’ ye alınmasını temenni ettiklerini ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2021 yılı pamuk hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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